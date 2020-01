Mielipide

Kapakkakierros kerran viikossa tulee 40 vuodessa maksamaan noin 300 000 euroa – ihmiselämän suuret päätökset o

Käydäänkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitten

kahvilla? Olisi mukava jutella. Rahastahan se ei toki ole kiinni. Mitä kahvi ja pulla maksavatkaan? Kuusi euroa.Mutta kun kahvittelu muuttuu tavaksi ja kahvilla käy 40 vuoden ajan kolme kertaa viikossa, rahaa kuluu melkoisesti.Paljonko? Noin 40 000 euroa.Vai mennäänkö töiden jälkeen kaljalle? Tuoppihan ei maksa juuri mitään, joten niitä voi ottaa saman tien kaksi.Mutta kun kahdella kaljalla käy kolme kertaa viikossa, 40 vuodessa niihin kuluukin jo noin 75 000 euroa.Kerran viikossa on pakko päästä tuulettumaan. Ei kapakkakierros paljon maksa – sanotaan 150 euroa ruokineen ja takseineen –, ja onhan se sen arvoista.Mutta 40 vuodessa lasku onkin jo pitkä: noin 300 000 euroa.on täynnä pieniä päätöksiä, jotka ketjuuntuessaan muuttuvat suuriksi.Aski tupakkaa joka päivä 40 vuoden ajan? Noin 100 000 euroa – jos pysyy niin kauan hengissä. Viisi riviä lottoa ja Eurojackpotia – rutiinikeikka kioskille kerran viikossa. Mutta kun Veikkaus palauttaa rahoista 40 prosenttia ja pitää itse loput, hukkaan menee 40 vuodessa noin 20 000 euroa.Entä jos ostaa ruokaa kuin suomalaiset keskimäärin, mutta hakee täsmälleen samat tuotteet kalliista kaupasta eikä halvasta, koska kallis kauppa on muutaman metrin lähempänä? Mikä on lisälasku 40 vuodessa? Noin 80 000 euroa.Paljon rahaa, eikä siinä kaikki: säästyneet rahat olisi voinut panna poikimaan.eihän rahalla ole väliä! Tärkeät asiat elämässä ovat aivan muita!Niin ovatkin, mutta raha on hyvä esimerkki. Sen määrää kuvataan numeroilla, ja numeroita voi laskea yhteen.Sama periaate pätee nimittäin kaikessa. Työssä, rakkaudessa, opiskelussa, kuntoilussa, ystävyyssuhteissa, ilmastonmuutoksessa, onnellisuudessa.Tärkeää on se, mitä teemme usein ja säännöllisesti. Rutiinit ratkaisevat.on se toinen tie.Sitä seurasi mestariarkkitehti Alvar Aalto, joka ihmetteli, miksi ihmiset yrittävät sovittaa menot tuloihin.”Pitää tehdä juuri päinvastoin! Pitää sovittaa tulot menoihin, ja se tapahtuu kirjoittamalla tarpeeksi suuria laskuja”, Aalto oli vanhan jutun mukaan sanonut.Palkansaajilla tuo tapahtuu niin, että lukee läksynsä ja hankkii hyvän koulutuksen, ammatin ja työpaikan.Tonni lisää käteen joka kuukausi 40 vuoden ajan? Noin 500 000 euroa.