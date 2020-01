Mielipide

viennistä on Suomessa puhuttu yli vuosikymmen. Nyt työstä alkaa olla paljon käytännön kokemusta. Toiminnan perusta on Suomen oman koulujärjestelmän hyvä laatu, koska muuten ”tuote” ei voi olla vakuuttava.maan kehittäjille on pitänyt yhä uudelleen selittää, miksi Suomi on tehnyt leikkauksia järjestelmäänsä, joka on noteerattu moneen kertaan maailman parhaimmaksi. Laadukkaan järjestelmän kehittäminen kun tuntuu olevan välillä lähes mahdoton tehtävä. Ainakaan ilman ulkopuolista apua se ei onnistu.Suomen uudet resurssipäätökset tuovat uutta näyttöä siitä, että koulutus on investointi, joka luo perustan niin yksilön kuin yhteiskunnankin kestävälle kehitykselle.On viisasta tarjota kehittyvissä maissa houkuttelevaa ja laadukasta koulutusta. Koulutuksen ja työelämän yhteyden vahvistaminen on välttämätöntä. Työikäisten halu lähteä EU:n jäsenmaihin johtuu usein heikoista mahdollisuuksista kouluttautua ja työllistyä. Yrityksiä ei perusteta riittävästi, eikä työpaikkojakaan synny. Mahdollisuutta elinikäiseen oppimiseen ei ole tarjolla.Euroopan tilastoviranomaisen Eurostatin mukaan vuonna 2018 muun muassa Ukrainan 25–64-vuotiaista vain 0,8 prosenttia osallistui aikuiskoulutukseen. Suomessa luku on 28,5 prosenttia ja EU:n keskiarvokin sentään 11,1 prosenttia.EU-maihin muutetaan paljon lähialueilta, usein pienipalkkaisiin töihin. Lähialueille taas siirtyy väkeä vielä köyhemmistä maista. Tällä rotaatiolla kehittyvien maiden oma tilanne ei ainakaan parane.Suomen kehitysmäärärahojen lisäksi on olemassa valtava määrä resurssia, jota eri tahot tarjoavat kehittäjille toimeenpantavaksi. EU on tässä joukossa suurin.Tulevista kehittämisohjelmista on oltava selvillä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kohdemaiden tuntemus ja tiiviit suhteet paikallisiin ovat tärkeitä asioita.tarjoaa runsaasti foorumeita kehittyvien maiden ja jäsenmaiden kohtaamisille. Kilpailu hankkeista on kovaa, joten suomalaisten on syytä olla työssään hereillä.Maailmanpankki ja muut investointipankit myöntävät varoja koulutuksen kehittämiseen ja oppimisympäristöjen modernisointiin. Oppimisympäristöjen osalta Suomessa on erittäin vahvaa osaamista, jota toivoisi ahkerasti markkinoille. Suomen erityisosaamista on myös erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten opetus – teema, joka on akuutti kaikkialla. Ja paljon muuta.osaamisen valinnalle tärkeä laatutakuu on maailmalla toteutettujen ja parhaillaan käynnissä olevien hankkeiden onnistuminen. Maine kiirii nopeasti. Hankkeiden on pystyttävä osoittamaan muutoksia kohdemaan toiminnassa ja tuloksissa parempaan. Hankkeiden on edustettava suomalaista laadukasta johtamistaitoa ja hallintoa. Näin autetaan myös muutosprosessien jatkuvuutta hankkeiden jälkeen.Komissaari Jutta Urpilaisen opettajataustaa kiitellään komissiossa päivittäin. Moni uskoo siihen, että kehitysyhteistyössä koulutuksen merkitys kasvaa.