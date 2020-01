Mielipide

Asukaspysäköinnillä oli alun perin asuntopoliittinen tarkoitus, joka on nyt unohdettu

on Helsingissä menestyksellä hillitty muun muassa pysäköintipolitiikalla. Pysäköintipaikkoja ei ole juurikaan lisätty, ja kadunvarsipysäköinti on tehty maksulliseksi, aluksi keskustassa, sittemmin koko kantakaupungin alueella.Koska kantakaupungin alueella käytännöllisesti katsoen kaikki mahdolliset pysäköintipaikat ovat katujen varsilla, maksullisuus olisi tehnyt auton omistavien ruokakuntien asumisen kantakaupungissa lähes mahdottomaksi.Asukkaat olisivat muuttaneet kaupungin ulkopuolelle autoineen ja veromarkkoineen ja liittyneet työmatka-autoilijoiden joukkoon. Potentiaaliset lähtijät olisivat olleet enimmäkseen hyvin toimeentulevaa väkeä, jonka pysyminen kaupungissa oli toivottavaa.Kaupungin ratkaisu oli asukaspysäköinti. Asukkaalle annettiin mahdollisuus pysäköidä rajoitetulla alueella asuntonsa läheisyydessä maksutta. Asukaspysäköintitunnuksesta perittiin vain sen kirjoittamisesta aiheutunut kustannus. Tunnus olikin todistus asuinpaikasta, ei maksu pysäköintipaikasta, eikä se taannut pysäköintipaikan löytymistä.Asukaspysäköinnin alkuperäinen, asuntopoliittinen tarkoitus kuitenkin unohtui jo silloin, kun asukaspysäköinnille määrättiin nykyisin voimassa oleva, vuosittain kasvava hinta. Tämän jälkeen onkin sitten ollut helppo esittää uusia, entistä suurempia maksuja mitä erilaisimmin perusteluin.On vedottu pysäköintipaikoista kaupungille aiheutuviin kustannuksiin, vaikka esimerkiksi lumien poiskuljetus kadun keskiviivaan asti kuuluu taloyhtiöille, myös pysäköintipaikkojen kohdalta, vaikka ne ovat kaikkien käytettävissä.On puhuttu kaupunkitilan käytöstä ja hinnoittelusta, mutta silloin ollaan jo paljon monitahoisemman kysymyksen äärellä. Käytetäänhän katuja maksutta myös ajoneuvoliikenteeseen, joka on ympäristön kannalta haitallisempaa kuin pysäköinti.Esillä on ollut myös asukaspysäköinnin hinnan jättäminen markkinoiden ratkaistavaksi tai hinnoittelu, joka tukee yksityisiä pysäköintilaitoksia. Maksukykyyn perustuva hinnoittelu olisi vastoin kaupungin asuntopoliittista periaatetta, jonka mukaan pyritään monipuoliseen väestörakenteeseen kaupungin eri osissa.Mitä asukaspysäköinnin hinnasta päätetäänkin, selvää on se, että maksu ei edelleenkään ole korvaus autopaikasta eikä tae pysäköintipaikan löytymisestä. Se ei lisää eikä vähennä pysäköintipaikkoja eikä helpota kaupunkilaisten pysäköintiongelmia. Sen sijaan kysymyksessä on kunnallinen autovero, jonka vaikutus on täsmälleen päinvastainen niille tavoitteille, joita asukaspysäköinnillä alun perin tavoiteltiin.