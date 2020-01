Mielipide

Organisaatioiden kriisiviestintä muistuttaa usein lasten touhuja – ”Minä en halunnut, mutta kun tuo käski”

taisivat olla kolmen vuoden iässä, kun löysin kerran heidän käytössään olevasta digikamerasta raskauttavaa kuvamateriaalia. Sivusta täytettävän pesukoneemme rumpuun kiivennyt lapsi hymyili valokuvassa leveästi.Kuvan näkemistä seurasi ensin huvitus ja sitten järkytys. Mitä olisikaan voinut tapahtua, jos toinen olisi tuupannut luukun kiinni. Jotta lapset ymmärtäisivät, miten vaarallisesta leikistä on kyse, kerroin vakavaan sävyyn, että meidän on nyt puhuttava tästä, ja näytin kuvaa.Kun tiedossa oli puhuttelu, mieleen sattui juolahtamaan, että lastenhuoneessa olikin kesken jotakin poikkeuksellisen tärkeää. Molemmat livahtivat kiemurrellen omille teilleen. Päästyämme lopulta asiaan alkoi armoton toisen syyttely. Idea ei ollut minun, vaan hänen. Minä en halunnut, mutta kun tuo käski.kriisiviestinnän taidot eivät ole sittemmin aivan hirveästi parantuneet. Kun töppäilyjä aletaan selvittää, kaikki on edelleen aina ”ton vika”. Tai sitten vastassa on umpimielinen hiljaisuus.Töissä tulee tässä suhteessa usein kotoisa olo. Toimittajana joutuu aika ajoin kyselemään ihmisiltä epämieluisista asioista – pyytämään selityksiä, kun joku on tyrinyt.Kriisiviestinnän oppien mukaan viestintää pitäisi kai tehostaa kriisitilanteessa, myös silloin, kun vaarassa on organisaation maine. Kun toimituksista aletaan soitella, vastuuhenkilöt ovat kuitenkin usein epätavallisen kiireisiä. Päivä, pari tai jopa kokonainen viikko vierähtää helposti palaveriputkessa.Kun pienellä uhkailulla saa jonkun langan päähän, alkaa selittely. Että tämähän nyt on silkkaa väärinymmärrystä tai ylireagointia vallan. Ja jos nyt sitten jotakin menikin pieleen, niin se ei varsinaisesti ollut meidän syytämme.Tätä mieltä ovat luonnollisesti kaikki osalliset. Eikä tapahtumien todellista kulkua ole välttämättä helppo selvittää, kun ratkaisevien tietojen kohdalla muisti saattaa yllättäen pätkiä. Sitten on tietysti vielä klassikko: En kommentoi.tuntuu, että maineenhallinnan nimissä pyritään kaikin keinoin eliminoimaan kielteisiä uutisia. Niin kuin sellaisia asioita ei olisi, joita ei myönnetä.Kotona on onneksi viime aikoina ollut havaittavissa pieniä kehitysaskelia. Ihan aina ei enää tarvitse turvautua armottomiin ristikuulusteluihin. Toisinaan lapset jo myöntävät suoraan, jos ovat mokanneet, ja voimme yhdessä miettiä, mitä tapahtuneesta voi oppia.