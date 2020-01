Mielipide

Ilmastopolitiikassa on päästävä totuuden äärelle

Maaperän

EU

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maataloudella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiilidioksidin

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

kasvihuonekaasujen päästöjen ja sidonnan tietämys on luvattoman heikkoa. Tutkimus ei pysy politiikan valmistelun mukana, mikä vaarantaa vaikuttavien ilmastotoimien toimeenpanon ja ohjaa tehottomiin politiikkakeinoihin. Kasvihuonekaasujen raportointi on saatava kuntoon tarkentamalla päästökertoimia ja lisäämällä päästöjen rinnalle kasvillisuuden ja maaperän sidonta luonnontieteellisin perustein.tavoittelee ilmastoneutraalisuutta vuonna 2050, Suomi jo vuonna 2035. Neutraalisuus edellyttää, että sekä päästöt että sidonta huomioidaan. Ilmastoneutraalisuus ei ole mahdollista ilman, että fossiiliset päästöt ajetaan alas ja vastaavasti metsien ja viljelyn hiilensidonta huomioidaan tasapainottavana tekijänä. Tämä edellyttää kestävää ja aktiivista maa- ja metsätaloutta, jossa edistetään kasvien kasvua.Metsien yksipuolinen suojelu tai naudanlihan tuotannon rajoittaminen ei johda kestävään ilmastoneutraalisuuteen. Puu on aina hiilensä sitonut eikä lehmä päästä hiiltä sen enempää kuin se syö sitä rehussaan. Kyse on kestävästä luonnonvarojen käytöstä, jossa hiili kiertää ja osa hiilestä jää maaperään. Turvepeltojakin tarvitaan, koska ne ovat poudankestäviä ja osa huoltovarmuuttamme.on päästönsä, joita on vähennetty pitkäjänteisellä työllä tuottavuuden parantuessa. Ruuantuotannossa syntyy aina päästöjä, jotka kuitenkin nollautuvat kasvavien kasvien hiilidioksidin sidonnalla, maailman ilmatieteen järjestön WMO:n esittämien tiekarttojen mukaisesti.On muistettava jo tehty ilmastotyö. Esimerkiksi Suomen karjatalous on jo viilentänyt ilmastoa, koska metaanipäästöt ovat vähentyneet peräti 34 prosenttia vuodesta 1969 paremman tuottavuuden ansiosta (Luke). Viljelyn ja eläinten tuottavuuden mallia on jaettava maailmalle. Kunnianhimoa on oltava kansainvälisesti.Ilmastopolitiikan suurin tietovaje koskee maaperää. Päästökertoimet on päivitettävä siten, että maankäytön todellinen vaikutus saadaan esiin. Vielä näin ei ole. Tutkimuksella on kiire, koska politiikkatoimet etenevät nopeasti. Emme voi edetä ilmastolainsäädännössä ennen kuin tutkimusta maankäytön päästökertoimista ja sidonnasta saadaan tarkemmaksi.Suomen pitää huolehtia, ettei ruuan- ja puuntuotantoa rajoittavaa EU-lainsäädäntöä laadita ennen kuin tutkimus on valmiimpaa. Suomen pitää myös vaatia lisää hiilijoustoja maatalouspäästöilleen taakanjaossa, luonnontieteellisin eikä poliittisin perustein. Tämä tulee eteen, kun komission uutta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa pannaan toimeen ja EU:n ilmastolakia valmistellaan.takaisinkytkentää ja uusiutuvien raaka-aineiden kestävää tuotantoa ei voida jättää huomiotta kestävässä ilmastopolitiikassa. On päästävä totuuden äärelle, jotta maa- ja metsätaloudessa voidaan toimia oikein. Erilaisissa oloissa erilaisilla toimilla.Viljelijät ja puuntuottajat kuuntelevat herkällä korvalla ja ovat valmiita. He tekevät ilmastotyötä, jota politiikka ei voi sivuuttaa.