Mielipide

Jos vanhempi uppoutuu someen, lapsi voi ymmärtää ettei ole tärkeä

Kolmevuotias

lapsi uhmaa tai teini-ikäinen paiskoo ovia. Kuka määrittää sen, mikä yhteiskunnassamme on normaalia? Ihmisellä on taipumus suhtautua epänormaaliin epäilevästi, ja epänormaali ärsyttää paljon enemmän kuin normaali.Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi. Lapsen huono käytös on aina hätähuuto. Onko niin, että lasten ja nuorten käytös onkin normaalia, mutta meidän aikuisten käytös ei ole?Lapsen kuuluukin uhmata ja huutaa pää punaisena tyhmiä kurahousuja tai pahaa ruokaa. Ja teinin kuuluukin vastata vain muutamalla sanalla, vetää huppua syvemmälle ja unohtaa sovitut säännöt. Tämä ei tietenkään tarkoita, että he toimisivat oikein – meidän aikuisten maailmassa. Mutta tämä kaikki ja paljon enemmän kuuluu heidän kehitykseensä.Ahdistus on osa ihmiseksi kasvamista ja melko normaali tunne meille jokaiselle. Mutta lapsi ei tiedä sitä, ja ahdistus tunteena on lamauttava. Se saa tuntemaan, että ei kuulu tähän maailmaan, koska kukaan muu ei tunne ahdistusta, koska ahdistus ei näy päällepäin. Ja aikuiset ovat usein vieläpä vihaisia lapsen tai nuoren ahdistuksen tuomasta huonosta käytöksestä ja toruvat siitä.Aikuisten kuuluisi käyttäytyä paljon paremmin. Lasten ja nuorten hätä on pitkälti meidän aikuisten ja yhteiskuntamme aikaansaannosta. Meidän kuuluisi istua nuoren viereen ja kysyä, miten vanhempana tai aikuisena voisin auttaa sinua. ”Näen, että sinulla on paha olo, mutta olen tässä vieressä sinua varten. Ja olen itsekin käynyt samoja tunteita läpi, joten ehkä osaan auttaa sinua.”Jos vanhempi ei ole totuttanut lasta tai nuorta edes jonkinasteiseen keskusteluun, se on melko vaikeaa myöhemmin – tosin ei mahdotonta. Vanhemman kuuluu kysyä joka päivä, millainen päivä sinulla oli tai mitä toivoisit iltapalaksi. Nuoreen tulee hakea jatkuvasti yhteyttä, vaikka nuori ei vastaisi mitään. Kokemuksesta voin sanoa, että se salainen sanainen arkku kyllä aukeaa jokin päivä. Ei silloin, kun minä vanhempana sitä odotan tai toivon. Mutta kun se aukeaa, silloin minun pitää istua, katsoa silmiin, kuunnella ja myötäelää.Pienen lapsen kokemus läsnäolosta syntyy samalla tavalla: aidolla läsnäololla, kuuntelulla ja myötäelämisellä. Jos vanhempi katoaa someen tai omaan maailmaan, lapsi ymmärtää, että ei ole tärkeä. Tämä tunne synnyttää häpeää siitä, millainen lapsi on ja miten toteuttaa itseään. Häpeä saa aikaan vihaa. Viha on alku ja juuri huonolle käytökselle, uhmaamiselle ja ulkopuolisuuden tunteelle.Osa huonosta käytöksestä kumpuaa kasvusta ja kehityksestä, mutta paljon siitä, että lapsi tai nuori ei tule kuulluksi tai nähdyksi omana itsenään. Meillä aikuisilla on koko ajan kiire tai olemme väsyneitä. Lapsille ja nuorille riittää, että heitä kuunnellaan, tuetaan ja rakastetaan, vaikka he käyttäytyisivätkin huonosti. Aito, rakastava ja säännöllinen läsnäolo tuo turvaa. Sitä he testaavat: rakastatko minua, vaikka kehitykseni ja kasvuni saavat minut käyttäytymään huonosti ja sinua vastaan?