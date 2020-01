Mielipide

Kiinassa esikoululaista mitataan sadalla eri tavalla: todistuksessa on arvio paitsi kouluaineista myös istuma-

Kiinalaista Kiinalaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kouluissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Emme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinassa

uuttavuotta vietetään lauantaina. Alkaa rotan vuosi.Pekingissä lähestyvä rotta näkyy niin, että rakennustyö­maiden kilke on hiljentynyt ja alakerran ravintolassa myydään vain yhtä annosta, koska kokki on lähtenyt lomalle.Uusivuosi on kiinalaisille vuoden tärkein juhla ja usein myös pisin vapaa.uudenvuodenloma tarkoittaa syyslukukauden päättymistä.Meidän lapsemme käy esikoulua Pekingissä. Viime viikolla saimme todistuksen hänen kehityksestään syksyn aikana. Raportissa arvioita oli yksitoista sivua ja arvosteltuja asioita satakunta. Lisäksi saimme suullisen ja kirjallisen raportin.Matematiikan, englannin, kiinan ja taideaineiden lisäksi lasta oli arvioitu kaikesta mahdollisesta: oppituntien istuma-asennosta (erinomainen) yhdellä jalalla seisomiseen (hyvä) ja kiinalaisten kansansatujen muistamiseen (vaatii lisäharjoittelua).Hyppynarulla hyppimistä pitää tree­nata, samoin koripallon pomputtelua, opettaja opasti. Niitä taitoja testataan, kun Kiinassa lapset aloittavat ensimmäisen luokan.kertoneet todistuksesta lapselle mitään. Hän on onnistunut esikoulussa hienosti, mutta tuntui tärkeältä säästää häntä tiedolta, että koulussa joku arvostelee häntä jatkuvasti.Onko tämä Kiina-ajan perintöä vai osa ikävaihetta, ehkä molempia: hänessä istuu jo nyt epäonnistumisen pelko.En ylipäätään ole varma, tarvitseeko viisi–kuusivuotiaiden tietää, onko heillä kova lihaskunto tai kuinka nopeasti he osaavat kirjoittaa numerot. Tai että tulee miinuspisteitä, jos julkinen esiintyminen jännittää niin, että alkaa itkettää.arvostetaan mitattavia taitoja. Raportteja vaativat usein vanhemmat. Monet säälivät paineiden alla olevia lap­sia mutta eivät uskalla laskea vaatimus­tasoa, koska Kiinassa koulumenestys rat­kaisee tulevaisuuden. Kiina on arvosteluyhteiskunta. On sisäänkirjoitettua, että joku on aina julkisesti paras ja huonoin.Kiinalaiset kaverini eivät täysin ymmärrä ärtymystäni aiheesta. Arviothan kertovat vain lapsen kyvyistä! Yksi kysyi ihan tosissaan, saavatko esikoululaiset Suomessa istua ihan missä asennossa haluavat. Kyllä, vastasin.Vau, hän sanoi – ja taisi tarkoittaa, että suomalaismeininki on hänen mielestään aivan yhtä outoa kuin täkäläinen lasten jatkuva arviointi on minun silmissäni.