Naisen nänni ei kelpaa Instagramille, ja syynä ovat amerikkalaiset arvot

Miljoonat ihmiset jakavat arkensa somessa, mutta kaikki sisältö ei ole alustojen mieleen. Sosiaalisen median jätit eivät haluaisi puhua liian tarkasti siitä, mitä sisältöä ne sensuroivat, mutta aktivistit, vähemmistö­ryhmät ja nörtit tuovat rajoja aktiivisesti näkyviksi.Suurimmaksi kiistakapulaksi on muodostunut naisen nänni. Se ei ole somessa ok, oli kyseessä sitten taideteos tai uutiskuva. Toisin kuin miehen nänni.Asia vahvistui viimeistään, kun Instagram poisti kuvan taiteilija Micol Hebronista yläosattomissa. Hebron vastasi luomalla "internetiin sopivan miespuolisen nännisapluunan", eli peitti kuvista oman nänninsä kuvalla miehen nännistä. Runoilija Rupi Kaur löysi toisen näkymättömän rajan, kun Instagram poisti kuvan hänestä collegehousuissa, joissa näkyy kuukautistahra.Kokonaan oma lukunsa ovat poliittisten aktivistien kannanotot, joilla on niin ikään tapana kadota.Linja näyttää yhä kiristyvän. Instagram ilmoitti viime vuonna, että se alkaa piilottaa myös sellaista sisältöä, joka ei riko sääntöjä mutta voidaan tulkita "sopimattomaksi". Yritys ei suostu kertomaan kriteereistä tarkemmin, mutta käyttäjien kokemuksen mukaan kuvan tyyli voi ratkaista: narubikineissä jahdin kannella poseeraava malli ei yleensä ole sopimaton, sängyssä alusvaatteissa makaava lihava tai karvainen nainen on.Videopalvelu Youtubessa seksuaali­vähemmistöt ovat huomanneet, että sana "lesbo" videon otsikossa vie mainosrahat, vaikkei aihe liittyisi seksiin. Seksuaaliterveydestä puhuvat tubettajat taas ovat menettäneet mainosrahat, jos käyttävät sanaa seksi liian monta kertaa.Algoritmin päätökset eivät tunnu yhtä henkilökohtaisilta kuin jos Mark Zuckerberg määräisi, että minun sääreni eivät käy, mutta Kim Kardashianin käyvät. Someyritykset vetäytyvätkin mielellään teknologian taakse. Instagramin yhteiskuntasuhdejohtaja Karina Newton on kommentoinut, ettei palvelu halua ottaa kantaa siihen, saako nänni näkyä.Haluamisella ei ole merkitystä: julkaisupäätös on kannanotto, ja Instagram tekee niitä miljoonia kuussa. Algoritmin taustalla ovat lopulta omistajien arvot ja tavoitteet, Instagramin tapauksessa amerikkalaisten mainostajien näkemykset. Niitä pitäisi voida arvioida avoimesti.Muutoksetkin ovat mahdollisia. Painostuksen seurauksena Instagram on jo sallinut nännit imetyskuvissa. Ehkä seuraavaksi sallitaan kuukautiset?