Perustuslakivaliokunta on oikeudellinen toimija

perustus­laki­valio­kunnassa on vireillä tutkinta ulko­ministeri Pekka Haaviston (vihr) virka­toimen lain­mukaisuudesta kymmenen kansan­edustajan tekemän muistutuksen vuoksi.Julkisessa keskustelussa on virheellisesti oletettu, että ministeri Haaviston asema olisi turvattu va­liokunnan ja eduskunnan poliittisten voimasuhteiden takia.Perustuslain pykälän 74 mukaisesti perustuslakivaliokunnan päätehtävä on antaa lausuntoja laki­ehdotusten ja muiden asioiden perustuslain­mukaisuudesta sekä suhteesta kansainvälisiin ihmisoikeus­sopimuksiin.Perustuslakivaliokunnan toiminnan vakiintuneena lähtökohtana on ollut, etteivät valiokunnan tulkinnat lakiehdotusten perustuslain­mukaisuuden arvioinnissa ole olleet sidoksissa hallituspohjaan tai eduskunnan poliittisiin voimasuhteisiin. Vaikka valiokunnan harjoittama perustus­laillisuuden valvonta liikkuu oikeuden ja politiikan haasteellisella rajapinnalla, nojaa se aina oikeudellisiin lähteisiin: perustuslakiin ja sen esitöihin, valiokunnan aiempaan lausuntokäytäntöön sekä kansainvälisiin ihmisoikeus­sopimuksiin ja niiden tulkinta­käytäntöön.Valiokunta kuulee lakiesityksistä esittelevää ministeriötä, parhaita perustuslaki­asiantuntijoita ja tarvittaessa myös muita oikeudellisia asiantuntijoita ja tekee aineiston pohjalta ratkaisunsa oikeudellisesti perustellun lausunnon muodossa.Haaviston tapauksessa kyse on perustuslain pykälän 115 mukaisesta tutkinnasta, jossa ar­vioidaan ministerisyytteen nostamisen edellytyksiä. Käsittelystä säädetään perustuslaissa sekä laissa valtakunnan­oikeudesta ja ministeri­vastuu­asioiden käsittelystä.Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan perustuslain mukaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti. Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslaki­valiokunnan kannanoton. Jos eduskunta nostaa syytteen, se käsitellään valtakunnan­oikeudessa.Ministerivastuu­asian käsittelyssä ei ole kyse vain perustuslain­mukaisuuden arvioinnista, mutta asia ei ole luonteeltaan poliittinen. Kyse on ministerin toiminnan lainmukaisuuden arvioinnista ­oikeudellisin perustein riippumatta niistä motiiveista, jotka ovat kulloinkin mahdollisesti myös poliittisesti vaikuttaneet muistutuksen tekoon.Jo perustuslakia säädettäessä korostettiin, että syyttämispäätöstä tehtäessä eduskunnassa nimenomaan oikeudellisilla perusteilla on keskeinen painoarvo. Ministerivastuu­asiassa menettely ja päätöksenteko perustuslakivaliokunnassa perustuu samanlaisiin oikeudellisiin lähtökohtiin kuin lakiehdotusten perustuslain­mukaisuuden arvioinnissa. Ministeri­vastuu­asian oikeudellinen luonne rikosoikeudellisena asiana ja siihen liittyvät perustuslailliset laillisuus- ja oikeusturva­takeet vielä korostavat menettelyn oikeudellisuuden vaatimusta.on jo aiemmin osoittanut pystyvänsä toimimaan vakaan valtiosääntöisen käytännön asettamissa puitteissa oikeudellisena toimijana. Valiokunta käsitteli viime vaalikaudella kriittisesti sote-uudistukseen, tiedustelu­lainsäädäntöön ja tietosuojaan liittyviä lainsäädäntö­hankkeita ja vaati lakeihin merkittäviä muutoksia. Valiokunta kykeni tekemään ratkaisunsa yksimielisesti. Äänestäminen on valiokunnan päätöksen­teossa harvinaista, eikä se tapahdu hallituspuolueiden enemmistöstä huolimatta hallituksen ja opposi­tion rajalinjaa noudattaen.Valiokunnan valtiosääntöinen tehtävä on nimenomaisesti pitää huoli siitä, että eduskunta ei tee päätöstä ministerisyytteen nostamisesta tai nostamatta jättämisestä poliittisin perustein. Menettely perustuslakivaliokunnassa ei saa perustua poliittisiin voimasuhteisiin.perustuslain aikana ministerivastuuasioita on käsitelty perustuslaki­valiokunnassa Matti Vanhasen (kesk) tapauksessa vuosina 2010–2011 ja Jyrki Kataisen (kok) tapauksessa vuonna 2013.Valiokunnassa tuolloin mietinnön muotoon laaditut oikeudellisesti perustellut kannanotot osoittavat, että perustuslakivaliokunta on pystynyt toimimaan politikoimatta myös ministeri­vastuu­asioiden käsittelyssä.