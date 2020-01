Mielipide

Päättäjien on kannettava vastuunsa lasten ja nuorten suojaamisesta myös urheilussa

Lasten

Suomea

Lapsen

Urheilun

Tarvitaan

ja nuorten epäasiallinen – jopa väkivaltainen – kohtelu urheilussa kuohuttaa. On havahduttu siihen, että esiin nousseet tapaukset ovat vain jäävuoren huippu ja ongelma on laajalle levinnyt.Olennaista on, että julkisuuteen nousseet epäkohdat johtavat aitoihin ja määrätietoisiin toimiin lasten ja nuorten suojaamiseksi. Kaikenlaiseen epäasialliseen kohteluun on puututtava heti, ja epäasiallista kohtelua on tehokkaasti ehkäistävä ennalta.sitovat ihmisoikeusnormit ja kansallinen lainsäädäntö velvoittavat antamaan alaikäisille erityistä suojaa. Kaikenlainen alaikäisten huono kohtelu on Suomea velvoittavan ja Suomen kansallisen lainsäädännön osaksi viedyn YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vastaista. Lapsen huono kohtelu on ihmisoikeusloukkaus niissäkin tilanteissa, joissa minkään rikoksen tunnusmerkistö ei toteudu.oikeudellisen aseman peruspilareita on aikuisten velvollisuus suojella lapsen turvallista kehitystä. Julkisen vallan toimijoilla on velvollisuus huolehtia alaikäisten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta kaikissa heidän elinpiireissään, myös urheilun alueella.Huonon kohtelun kielto koskee myös erilaisia organisaatioita, kuten urheiluseuroja (myös harrasteseuroja) siitä huolimatta, ettei asiasta ole niiden – toisin kuin esimerkiksi lapsen vanhempien – osalta erikseen laissa säädetty. Lapsen edun ja suojaamisen periaatteen tulee olla kaiken toiminnan lähtökohta.Lasten oikeuksien toteutuminen urheiluseuroissa ei voi jäädä vain eettisten ohjeistusten ja yksittäisten julkisuuteen tulleiden tapausten käsittelyn varaan. Tarvitaan seuroissa toimivien kouluttamista, lapsiystävällisiä oikeusturvamenettelyjä ja toiminnan nykyistä tehokkaampaa valvontaa. Tarvitaan vastuullisuutta ja aitoa vastuunkantoa lasten ja nuorten hyvästä kohtelusta ja hyvinvoinnista.alalla tarvitaan toimintakulttuurin muutosta. Urheilupäättäjät kantavat tästä suurimman vastuun. Valtio ja opetus- ja kulttuuriministeriö sen edustajana on puolestaan vastuussa siitä, että verovaroin ei tueta toimintaa, jossa ihmisiä kohdellaan huonosti ja heikennetään ihmis- ja perusoikeuksia. Tukirahoitus on yksiselitteisesti ehdollistettava vastuullisella toiminnalla, johon kuuluu keskeisesti ihmis- ja perusoikeuksien huomioiminen.myös parempaa lainsäädäntöä varmistamaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen parempi toteutuminen Suomessa. Esimerkiksi järjestöjen valtionavustusta koskevat liikuntalain säännökset ovat riittämättömiä turvaamaan lasten ja nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia urheiluharrastusten parissa.