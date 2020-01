Mielipide

Ongelma on muodostelmaluistelussakin yksittäistapauksia syvemmällä

Muodostelmaluisteluvalmennuksen

epäasiallinen käytös on kuohuttanut. On ollut hurjaa seurata, miten itseänikin koskettavaa likapyykkiä pestään mediassa.Muodostelmaluistelu huipulla on harrastus, jossa on ammattimaisia piirteitä. Joskus valmentajien tuntuu olevan vaikea yhdistää harrastajan oikeuksia ammattilaisten vaatimuksiin. Lajiin kuuluvat omistautuminen ja paineet, mutta kyse on silti harrastuksesta.Vaativa treenaaminen saattaa käydä psyykelle jo sellaisenaan. Suhde huippu-urheiluun on monella kokeneella aikuisellakin kuin epäterveellinen parisuhde. Välillä koetaan sellaista koukuttavaa huumaa, jota ei muualta löydä. Välillä taas pyöritään epäuskon ja itseinhon syövereissä. Urheilun merkitys osana identiteettiä voi helposti saada tarpeettomia mittasuhteita.Taitoluistelu on laji, jossa kovia valmennusmetodeja sekä urheilijoiden ulkonäköpaineita on pidetty osana pakettia. Tilanne on onneksi muuttumassa, mutta päävalmentajat eivät ole johtavissa seuroissa vielä muuttuneet. Onko yhden ihmisen julkinen muiluttaminen se varoittava esimerkki, jota taitoluistelumaailmassa tarvitaan?Kuvatut tilanteet ovat vastenmielisiä, mutta julkisuuden kautta niistä myös välittyy yksipuolinen ja kärjistetty kuva. Valmentaja ja luistelijat tuntuvat käyvän median kautta väittelyä siitä, mitä näissä tilanteissa todellisuudessa on tapahtunut. Ongelma on kuitenkin yksittäistapauksia syvemmällä.Luonnehtisin kohujen keskipisteenä olevaa valmentajaa luistelijoistaan välittäväksi ja lajilleen omistautuvaksi. Hän on ollut minullekin tärkeä tuki ja esikuva. Ja juuri siksi en voi täysin poissulkea hänen toimintansa mahdollista vaikutusta syömishäiriöni kehittymiseen.Lasten ja nuorten parissa tiiviisti työskentelevillä on suuri vastuu. Valmentajan – valmennettavilleen usein läheisen ja tärkeän auktoriteetin – sanomisten merkitys korostuu. Ilkeä sana jättää jäljen kasvavan nuoren itsetuntoon.Myös valmentajien arvot siirtyvät helposti valmennettaville. Jos valmentaja työssään esimerkiksi näkyvästi arvottaa urheilijoita ulkonäön kautta, valmennettava saattaa ajatella saavansa hyväksyntää ulkonäkönsä kautta. Pahimmillaan tilanne johtaa syömishäiriöihin.Erityisen ongelmalliseksi tilanne äityy, jos valmentajat, seura tai liitto lakaisevat tapauksia maton alle ja lajin tai valmentajien vaikutusta nuoren urheilijan mahdollisiin mielenterveysongelmiin vähätellään. Voi olla, ettei sairastunut urheilija enää olekaan valmentajien silmissä kykeneväinen kohtaamaan lajin vaatimuksia ja jää ulos joukkueesta. Näin nuori joutuu yhtäkkiä vastoinkäymistensä kanssa yksin entisten tukiverkostoidensa ulkopuolelle.