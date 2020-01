Mielipide

näkyi suruviesti. Tuttu kertoi Face­bookissa läheisensä kuolemasta. Painoin sydäntä ja kirjoitin kommentin. En lähettänyt kukkia, vaikka se olisi ollut tyylikästä. En soittanut, vaikka se olisi ollut henkilö­kohtaisempaa. Otin osaa nopeasti ja muodollisesti, kuten somessa on tapana.Some on muuttanut tapaa, miten kuolemasta puhutaan. Emme kuole kuten ennen. Kuolema näkyy päivityksissä samoin kuin syntymä, koulunkäynti, avioliitto, lemmikit ja ravintolaillat.Samalla surusta ja kuolemapuheesta on tullut julkisempaa ja aavistuksen keveämpää. Yksityisyys on silti yhä surun ominaisuus, enkä ole varma, haluaisinko itse jakaa raskainta viestiä somessa.On kuolemalle somessakin sääntönsä. Ne tunnistaa, kun niitä joku rikkoo.Suruviesteihin ei ujuteta puujalkoja eikä kuolemasta kerrota piinaavia detaljeja. Faktatkin pitää tarkistaa: onko nolompaa munausta somessa kuin väittää elävän kuolleen? En keksi mitään.on muuttanut myös kuoleman symboleja. Ristin on usein korvannut kirjain­yhdistelmä RIP. Ennen kirkolla oli lähes yksinoikeus kuolemaan. Valo­kuvauksen alkuaikoina kuolleita ikuistettiin arkussa ja netin alkuhämärissä perustettiin virtuaalisia hautausmaita. Yli­kansallisiin somemedioihin siirtynyt su­reminen vie kirkolta taas yhtä tehtävää.Kuolema on maallistunut muutenkin.Lehtien kuolinilmoituksissakin ristin rinnalla on muita symboleita. Kuun alussa Tukholman-reissulla luin Dagens Nyheteriä: Gunnarin kuolinilmoituksessa oli symbolina kuva rekan nupista. Ehkä piankin vainajaa muistetaan laittamalla mukaan kuva rakkaasta iPhonesta?Somen surussa on mukana arvojärjestys, hierarkia. Kuolinviestin julkistus kuuluu lähipiirille, ei etäisille tutuille. Osanotto sopii ventovieraillekin.Kuuluisuuksien kohdalla säännöt venyvät. Silloin somessa suruviestin jakajista moni tuntuu myös kiipeävän itseään tunnetumman vainajan olkapäille. Toisen kuolema on toiselle huomiotaloutta.yhteydessä on harvoin paikkaa vitseille, vaikka surun sumussa huumorille olisi tilausta.Hilpeimmän ja ytimekkäimmän muistorunon olen kuullut ravintolateatteri Nyyrikissä Teijo Elorannan ja Johanna Kokon kirjoittamassa näytelmässä Eri­pariterapia. Komediallisessa esityksessä muuatta vainajaa muistettiin värssyllä:Hetken lensit lepatitsitten tuli hepatit.