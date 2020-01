Mielipide

Haluamme antaa tukemme epäasiallisesta käytöksestä kärsineille luistelijoille

Me

Team Uniquen entiset luistelijat olemme järkytyksen vallassa seuranneet uutisointia seuran päävalmentajan toimintatavoista. Tunnemme tarvetta ottaa asiaan kollektiivisesti kantaa.Olemme osaltamme olleet mukana tekemässä lajia tunnetuksi ja nostamassa sitä tasolle, jolla se nykyisin on. Moni meistä on ollut mukana aina siitä hetkestä, kun kyseinen joukkue 1990-luvulla perustettiin.Ylpeinä olemme seuranneet menestystä, jota kova työ on lajille ja joukkueelle tuonut – tietämättöminä hinnasta, jonka jotkut ovat joutuneet menestyksestä maksamaan.Edellisten päävalmentajien ohjauksessa opimme, että joukkue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Me kasvoimme aikuisiksi jäähallin käytävillä ja koimme koko sen tunteiden kirjon, joka nuoren, tavoitteellisen urheilijan elämään mahtuu. Pettymyksiä, itkua ja turhautumista, mutta ennen kaikkea valtavasti naurua, luistelun iloa, onnen kyyneleitä ja ylpeyttä omasta lajista ja joukkueesta.Opimme luisteluvuosinamme taitoja, joita arvostamme ja hyödynnämme nyt työelämässä. Opimme pärjäämään erilaisten ihmisten kanssa ja käsittelemään tunteitamme. Opimme tavoittelemaan unelmiamme sinnikkäästi ja huomasimme, että kova työ ja suunnitelmallisuus kantavat hedelmää. Opimme luottamaan itseemme ja ennen kaikkea toisiimme. Luja ystävyys, joka rakennettiin lukemattomien harjoittelutuntien aikana, on pysynyt.Huipulle pääsy on kovaa työtä, ja tunteet ovat pelissä joka ikisellä. Silti me luotimme aina siihen, että menestys rakennetaan yhdessä, toisiamme tukien. On hirvittävää nähdä, että jälkeemme tulleet ovat saaneet niin toisenlaisia kokemuksia, kun päävalmentajan kärsivällisyys rakentaa menestystä eettisesti kestävälle pohjalle ei ole riittänyt. On sydäntä raastavaa ymmärtää, että joukkue, jossa meillä oli niin hyvä olla, on toisille ollut painajaisten näyttämö. On musertavaa, että joukkueemme nimi yhdistyy nyt julkisesti kaikkeen tähän.Haluamme ojentaa kätemme jokaiselle jälkeemme tulleelle joukkueen luistelijalle, joka on joutunut kokemaan asioita, joita ei ikinä olisi kuulunut rakastamamme lajin ja joukkueen parissa kokea. Haluamme parhaamme mukaan tukea luistelijoita näiden traumaattisten kokemusten käsittelyssä.