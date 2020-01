Mielipide

Omakehu ei haisekaan, ja suomalaisten pitäisi vähitellen alkaa tajuta miksi

”Satu

Omien

Suomalaisten

on ihana, ii-haa-na!”Tätä rallatusta kaksivuotias poika lauloi kerta toisensa jälkeen autoleikkiensä lomassa. Päiväkodin Satu tosiaan on ihana: lempeä, hyväntahtoinen ja huumorintajuinen aikuinen. Mutta ylistyslaulu sai silti höristämään korvia.Kävi ilmi, että päiväkodissa lauletaan laulua, jossa jokainen aikuinen ja lapsi on ihana vuorollaan.Kun itse kasvoin 1980-luvulla, Suomessa jaksettiin muistuttaa, että itseään ei saa kehua, sillä omakehu haisee. Koulussa kukaan ei istunut luokan eteen kehutuoliin, eikä opettaja ohjannut vahvuuskartan tekoon, kuten nykyään.vahvuuksien tunnistamisesta on viime vuosina puhunut erityisluokanopettaja Kaisa Vuorinen, joka muistuttaa, että kukaan ei mene aidoista kehuista pilalle. Vuorisen mukaan koululaitos on pilannut monen suomalaisen itsetunnon.Itse muistan, miten koulukiusaamista yritettiin 1980-luvun espoolaislähiössä kitkeä keskusradiosta raikaavalla laululla: ”Liian suuret hampaat syntyessäin sain. Liian suuret hampaat, muuten tavallinen vain.”Ja koska joukko oppilaita yritti vuosia tehdä selväksi, että suusta ulos kasvaneiden hampaideni takia olin epäkelpo, muistan tuon laulun vielä 30 vuoden jälkeenkin. Siitä huolimatta, että hampaat oiottiin mahtumaan suuhun ja vanhempieni valama itsetunto toimi kilpenä haukkuja ja potkuja vastaan.Useimmat suomalaislapset onneksi saavat kotonaan tavalla tai toisella kuulla olevansa ihania, mutta terveys-, päihde- tai mielenterveysongelmat vaikuttavat monen vanhemmuuteen. Päiväkotien kehulaulut ja koulujen vahvuuskartat ovatkin äärimmäisen tärkeitä: jokainen saa kehuja perhetilanteesta huolimatta.Se, murskaako esimerkiksi koulukiusaaminen lapsen, voi riippua itsetunnosta. Eikä kyse ole vain kouluvuosista vaan koko elämästä ja suhtautumisesta sen mukanaan tuomaan turbulenssiin.on jo aika uskoa, että omakehu ei haise eikä kusi ole noussut päähän, vaikka tunnistammekin omat vahvuutemme.Mitä jos jenkkakahvojen, silmäpussien ja muiden epäolennaisuuksien kyttäämisen sijaan katsoisit itseäsi peilistä kokonaisuutena ja hieman armollisemmin? Toteaisit välillä itsellesi, että ”minä olen ihan ihana”. Vaikka et olisikaan koskaan kuullut kenenkään sanovan sinulle niin.