ensimmäisen lapsen odotus ja lapsen saaminen on tuoreille vanhemmille kokemus, johon he tarvitsevat paljon ohjausta ja tukea. Ilman aiempaa kokemusta ei mitenkään voi osata hoitaa vauvaa, itseään ja parisuhdetta uudessa tilanteessa. Jokaisella vanhemmalla on täysi oikeus saada apua jo raskauden aikana ja varsinkin vauvan synnyttyä.Tukena raskaana olevalla ja hänen kumppanillaan ovat neuvolaverkosto, synnytyssairaala ja avoterveydenhuolto sekä sosiaalitoimi.Useimmat perheet haluavat synnytyksen jälkeen pikaisesti kotiin, mikä on hyvin ymmärrettävää. Synnytys vie voimia, ja oman kodin rauha tuntuu houkuttelevalta. Haaste on se, että maidonnousu kestää oman aikansa, ja kotiin lähdetään ennen kuin imetys oikeastaan voikaan vielä sujua.Hyvin tärkeää on, että saamme vauvan kahteen ensimmäiseen elinviikkoon selvästi enemmän ohjausta ja tukea. Takkuava imetys vaikuttaa kielteisesti myös kaikkeen muuhun elämään perheessä.Sekä neuvolassa että sairaalassa terveydenhuollon ammattilaisilla on koulutus ohjata sekä imetyksen aloittamisessa että haasteissa imetystaipaleella. Jokainen vastasyntyneen ja perheiden kanssa työtään tekevä hoitotyön ammattilainen on suorittanut Maailman terveysjärjestön (WHO) imetysohjaajakoulutuksen.Jos äitiysneuvolan terveydenhoitajalla tai kätilöllä on asiakkaana niin suuri määrä perheitä, että ohjaamiseen ei jää riittävästi aikaa, ei voida olettaa, että perheet saisivat riittävästi tietoa netistä tai oppaista.Sairaalassa yhdellä kätilöllä tilanne on samankaltainen. Ohjattavia tuoreita äitejä ja perheitä on niin monta, että ohjaus kapeutuu liian ohueksi. Mikäli perhe vielä kotiutuu pikaisesti synnytyksen jälkeen, sairaalakätilöillä ei juurikaan ole mahdollisuutta vaikuttaa tilanteeseen.Sairaaloissa vähennetään kulloinkin vuorossa olevien kätilöiden määrää. Yhä useammin kätilö joutuu miettimään työn laatua ammattieettisestä näkökulmasta. Yksikään kätilö ei halua tehdä työtään huonosti. Syyttely tai vastuun vierittäminen toiselle yksikölle ei kuitenkaan auta ketään. Pitää pohtia, miten tällaiseen tilanteeseen on päädytty ja miten voimme korjata tilanteen perheiden kannalta paremmaksi.Ongelmien ehkäisy on aina niiden korjaamista edullisempaa, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. Vanhempien ja perheiden tukeminen on yhteiskunnan keskeisin asia. Synnyttäjän oikeus saada tietoa, tukea ja apua on myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymys sekä feministinen haaste. Helsinki ja Suomi pystyvät parempaan.