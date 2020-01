Mielipide

Neuvolassa pitää kysyä vanhempien vointia

Haastavimmankin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

vauvan kanssa on helpompi jaksaa, kun arjen ja vanhemmuuden kysymyksistä pääsee puhumaan sosiaaliohjaajan tai neuvolapsykologin kanssa. Kun kaikki menee hyvin, vauvan vanhempana olo ei ole enää selviytymistaistelua, vaan hankalissa tilanteissa oppii toimimaan rakentavasti. Tavallinen vauva-arki alkaa tuntua suurimmalta onnelta, mitä voi olla.Olemme vajaan vuoden ikäisen esikoislapsemme kanssa osallistuneet ahkerasti asuinalueemme vauvaperheille tarkoitettuun toimintaan. Keskusteluissa muiden vanhempien kanssa meille on kuitenkin valjennut, että oman perheemme upea neuvolapolku on suoranainen harvinaisuus.Yksi koliikkivauvan äiti kertoi, että heidän neuvolaterveydenhoitajansa ei koskaan kysynyt jaksamisesta mitään, joten hän ei itsekään kehdannut tuoda sitä esille. Toinen äiti kertoi terveydenhoitajan tokaisseen ”tervetuloa kerhoon”, kun hän oli käynnillä purkanut vauvan aiheuttamaa väsymystään. Kolmannelle terveydenhoitaja oli alkanut puhua omista kokemuksistaan pienten lasten äitinä ja käyttänyt koko vastaanottoajan omaan monologiinsa kuuntelemisen sijasta.Neuvolaterveydenhoitaja voi vaihtua niin usein, ettei asiakassuhdetta pääse muodostumaan. Käynnit voivat olla lähinnä erilaisten mittojen ottamista.Kun vanhempi jaksaa hyvin, lapsellakin on parempi olla. Väsynyt vanhempi voi epätoivoisessa tilanteessa päätyä esimerkiksi ravistelemaan vauvaa.Vaikka aiempien sukupolvien äidit ovat kasvattaneet isompia lapsikatraita ilman perheen ja kodin hoitamiseen osallistuvaa puolisoa, vanhemmuutta ei silti tarvitse nähdä ”kerhona”, jossa omilla äärirajoilla sinnittely kuuluu kuvaan. Toivon, että neuvoloissa herätään siihen, että vanhempien jaksamisen kysymykset ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin vauvan pituus ja paino. Vanhempia on kuunneltava aidosti, ja tarvittaessa heidät on ohjattava lisäavun piiriin.