Katri Kulmuni vakuutti keskustan kriisikokouksessa ratkaisun ongelmiin löytyvän – Onko se ”vihreä aalto”?

puheenjohtaja Katri Kulmuni piti keskustan puolue­hallituksen ja eduskunta­ryhmän kriisikokouksessa linjapuheen, jossa ei varsinaisesti ollut linjaa. Sen sijaan hän luetteli ongelmia, jotka pitää ratkaista – ilmastonmuutoksesta eriarvoistumiseen ja aluepolitiikasta työn murrokseen. Kulmuni ei silti määritellyt, mikä on tarkkaan ottaen keskustan tulevaisuuspolitiikan suuri idea.Sen sijaan Kulmuni vakuutti, että kyllä se löytyy. Onhan se löytynyt ennenkin.Kulmuni viittasi vuoden 1970 eduskuntavaaleihin, joissa keskusta ”törmäsi seinään”. Silloin keskustan perinteiset äänestäjät muuttivat maalta kaupunkiin ja hylkäsivät puolueen. Ja siihen päälle vennamolainen populismi vei monet maalle jääneistä. Moni arvioi silloin, että keskusta on auringonlaskun puolue – aika samoilla argumenteilla kuin nytkin.Kulmunin mukaan keskustan pelastus 50 vuotta sitten oli keskustanuorten aatteellinen ohjelmatyö. Sitä kutsuttiin ”vihreäksi aalloksi”.korosti kestävää kehitystä ja ekologisuutta. Se oli aikanaan radikaalia, sillä muiden puolueiden ohjelmissa ympäristöasiat eivät juuri näkyneet.Keskustan ja vihreiden luulisi siis tulevan hyvin juttuun – onhan luontosuhde molempien politiikan keskiössä.Näinhän asia ei ole. Keskusta ja vihreät ovat nykyisin lähes aina ympäristökysymyksissä toistensa ääripäät. Hallituksessakin kaksikko tuntuu jatkuvasti olevan toistensa kimpussa. Mistä tämä johtuu?Keskustan ja vihreiden ero on siinä, että keskustalaisten mielestä luontoa pitää suojella, jotta sitä voi hyödyntää. Vihreät näkevät luonnon itseisarvona, jota pitää suojella sen itsensä vuoksi.”Nykyvihreiden aate on antropomorfismia”, Risto Volanen sanoi vuonna 2015 Suomenmaassa. Volanen on yksi niistä 1970-luvun ohjelmatyössä kunnostautuneista keskustanuorista.Antropomorfismi tarkoittaa ihmisenkaltaistamista eli inhimillisten ominaisuuksien liittämistä eläimiin ja elottomiin esineisiin. Sarjakuvissahan ankat puhuvat ja autoilla on tunteet.sanoi puheessaan: ”Ei kukaan aja autolla sen takia, että se päästää, vaan sen takia, että se päästää töihin.”Lauseen viesti oli tietysti se, että haja-asutusalueella asuvat tarvitsevat autoa liikkumiseen. Lauseen ”se päästää” -muotoilut kuulostivat kuitenkin hauskasti antropomorfismilta, jossa auton tekemiset ovat tärkeämpiä kuin itse asia – eli ihmisen liikkuminen paikasta toiseen.