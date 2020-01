Mielipide

Metsäammattilaiset istuvat näkemyksineen tiukasti omissa poteroissaan

Suomalainen

Keskustelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vallitsevasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monipuolisten

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

keskustelu metsänkäsittelytavoista on tuskaisen polarisoitunutta. Ääripäissä toisaalta vaaditaan kaikkien metsien käsittelemistä jatkuvan kasvatuksen menetelmin – siis avohakkuista eli päätehakkuista pidättäytyen – ja toisaalta kyseenalaistetaan jatkuvan kasvatuksen toimivuus ja kannattavuus kautta linjan.molemmissa ääripäissä käyttäydytään tavoilla, jotka näyttävät uskonnolliselta ajattelulta. Ääripäät eivät kykene vuoropuheluun mutta ovat kuitenkin eniten äänessä julkisessa keskustelussa.Ääripäiden välissä maltillista linjaa esittävä on tuomittu jauhautumaan kappaleiksi mielipiteiden puristuksessa. Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan. Tämä on yksi polarisoitumisen tunnusmerkki.Vastakkainasettelun sijaan käsittelytavat pitäisi asettaa rinnakkain. Käytettävissä on koko käsittelytapojen kirjo yksittäisten puiden poimintahakkuista jatkuvan kasvatuksen, pienaukotuksen, kaistalehakkuiden ja pidennetyn kiertoajan kautta tavanomaiseen päätehakkuisiin perustuvaan käsittelytapaan. Eri käsittelytapojen mahdollisuuksia ja rajoitteita pitäisi vertailla enemmän. Niitä tulisi myös pyrkiä käyttämään nykyistä monipuolisemmin kunkin metsänomistajan tavoitteiden ja arvojen mukaan.Metsähallituksen pitäisi tässä nostaa profiilia nykyisestä hoitaessaan kansallisomaisuuttamme.vastakkainasettelusta tulisi pyrkiä rinnakkainasetteluun.Alan tutkimusta tulee vahvistaa ja viedä käytännön sovellusten suuntaan. Meillä on esimerkiksi lähiaikoina tulossa päätehakkuuikään runsaasti ojitetuilla soilla kasvavia metsiä. Pitäisi pystyä kiireesti antamaan suositukset siitä, millaisin käsittelyketjuin erilaiset ojitetuilla soilla kasvavat metsät säilyisivät kasvihuonekaasutaseeltaan edullisina.Tässäkin on syytä ehdottoman jatkuvan kasvatuksen uskon sijaan selvittää erilaisten käsittelytapojen kokonaisuus kautta maan.Tarvitaan myös lisää käytännön kokemuksia erilaisten hakkuutapojen vaikutuksista metsän uudistumistulokseen, sekä muun muassa korjuumenetelmien kehitystyötä.Metsäorganisaatioissa tarvitaan osaamisen vahvistamista. Korkeakoulutetut metsäammattilaiset tuntevat erilaisten käsittelytapojen tavoitteet ja toteuttamisen ylimalkaan, mutta käytännön osaamisessa on suurta vaihtelua.hakkuumenetelmien hyödyntäminen vaatii huomattavasti enemmän osaamista kuin päätehakkuumenetelmässä pitäytyminen. Vaatimustaso kasvaa entisestään, kun erilaisia menetelmiä on osattava hyödyntää siten, että taloudellinen tulos säilyy vahvana.Kaikkein tärkeintä on, että asiasta aletaan keskustella. On noustava omasta poterosta ja oltava valmis vaeltamaan linjojen välissä. Kaikkien osapuolten on tarpeen tullen oltava valmiita myöntämään olleensa joissakin asioissa väärässä.