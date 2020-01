Mielipide

Auschwitz kertoo ihmisarvon täydestä kieltämisestä – opittiinko siitä mitään?

kykenevän ihmismielen täydellinen rappiotila paljastui maailmalle tänään 75 vuotta sitten, kun natsi-Saksan ylläpitämän Auschwitzin tuhoamisleirin portit avautuivat. Siellä paljastui koko karmeudessaan holokaustina tunnettu kansanmurha.Hävityksen kohteina olivat lähinnä juutalaiset mutta myös romanit ja monet muut vähemmistöt, joita natsien rotupolitiikan hengessä pidettiin yhteiskunnalle vieraina. Heihin kohdistettua vihaa ja sortoa sekä ihmisoikeuksien tallomista oli pidetty oikeutettuna.Tuon päivän piti olla ennakkoluulon ja syrjinnän täyttämän vihapolitiikan viimeinen päivä maapallolla. Sivistyneen Euroopan alennustilasta oli päästävä eroon toistamalla: ”Ei milloinkaan enää.”Eurooppalaisina olemme perintönä saaneet historian kauheimman ja suurimman kansanmurhan. Auschwitz on varoituksena jäänyt vertauskuvaksi tuosta ihmisarvon täydestä kieltämisestä.Tänään on kuitenkin syytä kysyä: Muuttuiko ihminen? Ottiko ihminen oppia menneisyydestä?Ei. Euroopassa ja muualla juutalaisvastaisuus ja vierasviha ovat tätä nykyä siinä määrin yleistyneet, että väkivalta ja vahingonteot ovat vaarassa uhata jopa yhteiskuntarauhaa.Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tekemän selvityksen mukaan perinteisen juutalaisvastaisuuden lisäksi esimerkiksi radikaalit poliittiset ja uskonnolliset liikkeet sekä sosiaalisen median kyseenalainen hyväksikäyttö ovat lisänneet juutalaisten tuntemaa huolta ja turvattomuutta Euroopassa.Siksi monet juutalaiset näkevät tulevaisuutensa epävarmana ja harkitsevat muuttoa Euroopasta muualle. Tätäkö haluamme, pesemmekö näin kätemme? Lainsäätäjien, tuomiovallan, viranomaisten, valistajien ja kasvattajien on kannettava vastuunsa, jotta yhteiskuntamme olisi turvallinen paikka meidän kaikkien elää. Se tulee meidän toimillamme luvata tuleville sukupolville.