Ruotsi näyttää mallia palkkatuen uudistuksella

maksetaan työnantajalle tämän palkattua työntekijän, jolla on huomattavia vaikeuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille.Palkkatukien kesto vaihtelee. Ne kompensoivat vaikeasti työllistyvästä työntekijästä työnantajalle koituvia kuluja siihen asti, kunnes työntekijän tuottavuus nousee ”normaalille” tasolle.Hallitusohjelman mukaan työllisyystavoite pyritään saavuttamaan muun muassa lisäämällä palkkatuen käyttöä merkittävästi. Tämän vuoksi palkkatukea on tärkeää kehittää sellaiseksi, että sekä työnantajat että työntekijät tuntevat hyötyvänsä siitä mahdollisimman paljon.Yhteiseen näkemykseen perustuvat ratkaisut voivat elää yli hallituskausien. Tämä on tärkeää, sillä työllisyysasteen nostamisessa ei ole tarjolla pikavoittoja.puhuttaessa on kiinnostava kääntää katse kohti naapurimaa Ruotsia. Siellä on ensi kesänä tarkoitus ottaa käyttöön uusi etableringsjobb-palkkatukimalli. Etablering viittaa vakiintumiseen. Mallissa sekä työnantajien että työntekijöiden intressit kohtaavat.Ruotsin työllisyysaste on EU-maiden korkein. Ruotsissa syntyneiden kohdalla vallitsee lähes täystyöllisyys. Ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on kuitenkin huomattavasti matalampi. Tilannetta selittää pitkälti se, että turvapaikanhakijoina Ruotsiin viime vuosina saapuneille ei ole kovin hyvin löytynyt töitä. Samaan aikaan pulaa on esimerkiksi bussinkuljettajista, mekaanikoista ja lähihoitajista. Työttömät ja työpaikat eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla.Ruotsin työnantajajärjestöt ja ammattiliitot alkoivat pari vuotta sitten pohtia keinoja tilanteen korjaamiseksi. Tuloksena oli etableringsjobb-palkkatukimalli, joka on vähemmän byrokraattinen kuin nykyiset palkkatuet. Se on keskeistä, sillä työnantajien etujärjestöt ovat painottaneet, että nykyisten palkkatukien byrokraattisuus vähentää huomattavasti yritysten halukkuutta käyttää tätä mahdollisuutta.eroaa nykyisistä palkkatukimalleista niin, että valtio maksaa osuutensa palkasta suoraan työntekijälle. Näin työnantajat välttävät byrokratiaa: palkkakustannuksia ei tarvitse periä valtiolta jälkikäteen. Vaikka etableringsjobb-työt on tarkoitettu myös pitkäaikaistyöttömille kansallisuudesta riippumatta, niillä pyritään parantamaan etenkin vuonna 2015 ja sen jälkeen turvapaikanhakijoina ja pakolaisina saapuneiden työllisyyttä.Etableringsjobb-malli otetaan käyttöön yksityisellä sektorilla, ja tukea sen piirissä voi saada korkeintaan 24 kuukautta. Tarkoitus on, että tuen päätyttyä tukea saanut pääsisi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työmarkkinaosapuolten mukaan keskeinen etu on, että etableringsjobb-järjestelmää on vaikeampi väärinkäyttää kuin nykyisiä palkkatukia. Apuna tässä on toimikunta, jonka ammattiliitot ja työnantajajärjestöt asettavat ja jolla on oikeus puuttua systeemin mahdolliseen väärinkäyttöön.Ongelmana nykyisissä palkkatuissa on ollut, että osa työnantajista käyttää niitä väärin säästääkseen palkkakustannuksissa ilman todellista halua palkata työntekijää työsuhteeseen palkkatuen päättyessä. Näin nämä työnantajat vääristävät kilpailua, eikä todellista työllistävää vaikutusta synny. Toimikunta voi puuttua tällaiseen, mikä on tärkeää etenkin ammattiliitoille.Osana etableringsjobb-järjestelmää työntekijöillä on mahdollisuus osallistua työajalla sellaiseen koulutukseen, joka kehittää heidän osaamistaan. Tämä parantaa heidän mahdollisuuksiaan työllistyä tulevaisuudessa myös muihin kuin matalapalkka-alojen töihin.Suomi voisi oppia Ruotsilta? Ainakin sen, että nyt kun työllisyyttä aiotaan Suomessa parantaa palkkatukien käyttöä lisäämällä, on tärkeää löytää sellaisia malleja, jotka ottavat huomioon sekä työnantajien että työntekijöiden intressit. Ruotsissa tämä näyttää onnistuneen. Se, mitä ryhmiä palkkatuet koskevat, on tietenkin poliittinen päätös.Ruotsissa mallin aikaansaamisessa keskeistä on ollut työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen yhteinen näkemys tiettyjen ryhmien työllistymisvaikeuksista ja samaan aikaan vallitsevasta työvoimapulasta.