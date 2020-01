Mielipide

Maastopyöräilijät tärvelevät läskipyörillään lähimetsien kävelypolut

Helsingissä

on hieno pyöräteiden verkosto. Meillä on myös vielä lähimetsiköitä, joissa risteilee mukavia polkuja kuljeskeluun ja luonnon tarkkailuun. Paha vain, että jotkut pyöräilijät ovat tunketeet näille vesisateiden pehmittämille kävelypoluille kruisailemaan, jolloin he ovat möyhentäneet leveillä renkaillaan maapohjan lähes kulkukelvottamaksi muhjuksi. Kun kävelijät joutuvat siirtymään polun laitaan, pyöräilijät seuraavat kohta perässä. Pian polku levenee, maapohja kuluu, ja pieni metsikkö pienenee entisestään.Ehdotan, että metsään välttämättä haluava pyöräilijä jättäisi pyöränsä polun alkuun ja kävelisi omin jaloin haluamansa lenkin. Niin suuria eivät jäljellä olevat metsämme ole, ettei niitä jalkapatikalla jaksaisi. Virkistävän metsäkylvyn saaneena jaksaisi taas polkea vauhdikkaasti pyörätielläkin. Pitäisikö pyöräilijöille tehdä kieltotaulut maapohjaisten polkujemme säästämiseksi?