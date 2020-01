Mielipide

voi puhjeta kaikenikäisille, mutta useimmiten sairaus alkaa nuorena tai nuorena aikuisena. Pahimmillaan se on tappava, lievimmilläänkin vakava sairaus. Syömishäiriön taustalla on aina useita tekijöitä, mutta laukaiseva tekijä on sama: laihduttamisen aloittaminen.Kilpaurheilevat nuoret päätyvät laihduttamaan usein valmentajan kehotuksesta tai lajiin sisäänrakennetun keveyden ihanteen tai yhdenmukaisuuden vaatimusten vuoksi. Kun nuori alkaa laihduttaa valmentajan käskystä tai painostuksesta, puhutaan sekä psyykkisestä että fyysisestä pahoinpitelystä.ja nuoren keho on aina arvokas sellaisena kuin se on. Sitä ei tule koskaan kritisoida tai mitätöidä. Ei missään tilanteissa. Lapsille ja nuorille tulee taata kasvurauha ja kehollinen itsemääräämisoikeus. Kehon arvostelulla ja epäasiallisella kommentoinnilla voi olla ja usein onkin sekä terveyden että urheilussa menestymisen kannalta kohtalokkaat seuraukset.Valmentajien vastuu ja valta on suuri. Kilpaa urheilevat lapset ja nuoret viettävät lukuisia viikkotunteja valmentajien seurassa. Treenien lisäksi iso osa kilpaurheilua ovat kisamatkat.puutteelliset ja vääristyneet tiedot ja taidot ravitsemukseen ja terveeseen syömiskäyttäytymiseen liittyen ovat valitettavan yleisiä. Ne vaikuttavat väistämättä siihen, miten ruoasta, syömisestä ja kehon koosta puhutaan.Kuinka monen valmentajan puutteellisten tietojen taustalla on oma häiriintynyt ruoka- ja kehosuhde tai tunnistamaton ja käsittelemätön syömishäiriöoireilu? Se välittyy väistämättä eteenpäin valmennettaville.Kilpaurheilun pariin hakeutuu lähtökohtaisesti sellaisia nuoria, jotka ovat kilpailuhenkisiä, suorituskeskeisiä ja kunnianhimoisia. Samat luonteenpiirteet altistavat syömishäiriölle. Kilpa- ja huippu-urheilussa tulisikin aina panostaa syömishäiriöiden systemaattiseen ennaltaehkäisyyn sekä tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen mallien kehittämiseen.Lisäksi keskusteluun tulisi ottaa kansallisella seuratasolla lajien sisäiset vaatimukset, jotka altistavat syömishäiriölle, ja laatia toimenpiteitä niiden kitkemiseksi. Useissa lajeissa painopiste tulisi siirtää keveydestä ja yhdenmukaisuudesta suoritukseen. Toisissa lajeissa keskustelua vaaditaan taas siitä, missä painossa ja ravitsemustilassa urheilu on turvallista.ja huippu-urheilu on luonteeltaan veitsenterällä kävelemistä yksilön hyvinvoinnin suhteen. Maksimaalisen suorituksen, fyysisesti huippunsa hiotun kehon sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tulee kuitenkin olla yhdistettävissä, jotta urheilu on eettisesti kestävällä pohjalla. Tähän vaaditaan tahtoa, resursseja, ongelmien tunnistamista ja avointa keskustelua.Syömishäiriöliitto on mielellään mukana rakentamassa terveempää kilpaurheilua sekä tukemassa lasten ja nuorten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.