Mielipide

Miksi valtio ulkoisti osan ajoneuvoverotuksen neuvonnasta hoidettavaksi Espanjan Aurinkorannikolta?

Liikenne-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvoverotusten tehtävissä palvelee Espanjassa noin kahdenkymmenen henkilön tiimi. Yhteensä Traficomin tehtäviä Fuengirolassa hoitaa noin 45 ihmistä. He ovat työsuhteessa Baronaan, jolle Traficom on ulkoistanut tehtävät. Barona hakee te-toimistojen sivuilla lisää työntekijöitä Aurinkorannikolle hoitamaan viraston tehtäviä.Työsuhteesta Traficomin tiimissä Barona kertoo, että palkkaus määräytyy paikallisen contact center -alan työehtosopimuksen mukaan, ja työsuhteessa noudatetaan Espanjan lakeja. Henkilökuntaetuihin kuuluu muun muassa rantapilates.Kuinka yleistä on valtion virastojen työtehtävien ulkoistaminen ja töiden teettäminen halvempien työvoimakustannusten maissa? Onko Traficomin lisäksi myös muilla valtion virastoilla ja laitoksilla tällaista toimintaa?Periaatteessahan esimerkiksi Kelan tehtävistä suuri osa voitaisiin hoitaa halvempien työvoimakustannusten maissa. Miten Traficomin tekemä ulkoistamispäätös on tehty? Ovatko päätöksen tekemiseen osallistuneet myös asianomaiset ministeriöt ja poliittiset tahot vai onko päätös voitu tehdä viraston sisäisellä päätöksellä?Miten Traficom on kilpailuttanut ulkoistuksen ja päätynyt Baronaan? Onko Barona saanut tehtävät hoitaakseen pitämällä palkkakustannukset mahdollisimman alhaalla? On nurinkurista, että ajoneuvoverotusta hoitavat tältä osin henkilöt, jotka eivät maksa veroja Suomeen.On kaksinaismoralismia paheksua eläkeläisiä, jotka osin verosuunnittelun vuoksi muuttavat etelään, jos valtio itse siirtää työtehtäviään halvempien työvoimakustannusten maihin.