Surkea syntyvyys näivettää Suomen maaksi, johon ei voi enää luottaa

haluavat asua maassa, jossa kannattaa suunnitella tulevaisuutta ja jonka menestymiseen voi luottaa. Näivettyvään Suomeen ei voi luottaa: näivettyvä Suomi aiheuttaa ahdistusta ja masennusta.Suomen syntyvyysluvut ovat lannistavaa katseltavaa. Syntyvyyden vähenemistä voi selittää usealla tavalla: kulttuurin muutoksella, vaativalla työelämällä, parisuhteiden epävarmuudella. Syntyvyyteen on vaikea puuttua. Lapsiperheiden edut ovat jo maailman huippuluokkaa, eikä etujen lisääminen muuttaisi tilannetta kuin marginaalisesti.On merkillistä, että surkeita syntyvyyslukuja julkistettaessa poliittiset tai tieteelliset vaikuttajat eivät anna ratkaisuehdotuksia tilanteen korjaamiseksi. Visioita ei näy eikä kuulu. Vallitsee näköalattomuus.Suomeen on muuttanut aiempaa runsaammin ihmisiä ulkomailta jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Suomen kantaväestö on tottunut tilanteeseen. Meille on tullut paluumuuttajia Karjalasta, vierastyövoimaa läheltä ja kaukaa, kansainvälistä suojelua tarvitsevia pakolaisia kaukaisista maista. Meille on syntynyt menestyviä maahanmuuttajataustaisia kansalaisia urheilijoista yrittäjiin ja poliitikoista kulttuurivaikuttajiin. Suomi rakastaa menestyviä maahanmuuttajiaan.Väestö ikääntyy, syntyvyys vähenee, työvoiman määrä supistuu, ulkomaiset investoinnit hiipuvat, syrjäseutu tyhjenee, isommissakin kaupungeissa sammuvat valot, talous sakkaa. Tällaista emme halua. Kehitys on käännettävä.Toisaalta monessa Suomen yrityksessä ja kunnassa vallitsee työvoimapula. Tilannetta on helpotettava esimerkiksi luopumalla työperäisen maahanmuuton tarveharkinnasta. Kotouttamiskoulutuksen pitää olla toimiva. Vasemmisto ei saa pelätä työehtojen polkemista: tilanne on ratkaistava kaikkien eduksi.Suomelle pitää antaa mahdollisuus liittyä kasvavien ja menestyvien, tulevaisuudenuskoa tihkuvien kansakuntien joukkoon. Esimerkiksi Ruotsin, Norjan ja Yhdysvaltojen väestöennusteet ovat huikeaa luettavaa. Kasvava väestö tarkoittaa kasvavaa taloutta, tulevaisuudenuskoa ja hyvinvointia.