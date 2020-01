Mielipide

Autolla ajaessa syntyy huumaava illuusio vapaudesta

keittiöni ikkunasta naapuritalon pihalle, jonne on pysäköity uudehkolta näyttävä auto. Auton omistaja, eläke­ikäinen mies, käy silloin tällöin hoitamassa autoa: hän pyyhkii pintaa, pudistelee sisämattoja tai kiillottaa ikkunoita.Puuhastelun jälkeen hän ei välttämättä lähde ajamaan minnekään. Toimenpiteet näyttävät vähän siltä kuin hän kävisi taputtelemassa hevostaan.ilmastonmuutoksesta pakottaa ottamaan kantaa myös autoiluun. Jokaisella tuntuu olevan jokin mielipide asiasta, vaikkei itse olisi autoilija. Yksi näkökulma on se, mikä on järkevä tai tarkoituksenmukainen tapa liikkua. Joillekin auto on välttämätön, toisille yksi vaihtoehto muiden joukossa.Helsingissä on niin hyvin toimiva joukkoliikenne, että auton omistaminen ei ole kaikille välttämätöntä. Kun asuminen maksaa paljon, on helpottavaa, jos ei tarvitse omistaa autoa. Mökkimatkat maakuntaan hoituvat kätevästi myös vuokra-autolla: ei tarvitse huolehtia renkaiden vaihdoista, pysäköinnistä, huolloista ja katsastuksista.Auto ei ole vain järjen vaan myös tunteiden asia. Parhaimmillaan tunne on vaikkapa valoisana kesäiltana, kun huristelee leveällä maantiellä, Suomen kesä on kauneimmillaan ja radiosta tulee lempimusiikkia. Syntyy huumaava illuusio vapaudesta. Tällaista fiilistä ei saavuttaisi itseohjautuvalla autolla. On tärkeää olla itse ratissa.auto näyttää olevan myös osa identiteettiä. Arvelisin, että näin on useammin miehillä kuin naisilla. Onhan kulkupeli ollut kautta historian jonkinlainen miehen mitta. Autoja vertaillaan vaurauden symbolina kuten ennen vanhaan hevosia. Saa nähdä, loppuuko tämä joskus.Itsekin päädyn aina keskusteluihin autosta, kun ajan kotiseudulle ­mökkeilemään. Viime kesänä sain ­selittää ­moneen kertaan, että en ole ostanut näin kallista autoa vaan vuokrannut sen.Isäni sukupolvi vertaili vielä autoja hevosvoimien mukaan: Montakos heppaa sinulla on siellä konepellin alla? Ihmettelin pienenä näitä keskusteluja kovasti. Miten niin autossa on hevosia?Kun isäni aikoinaan sairastui Alzheimerin tautiin, minun tehtäväkseni jäi suostutella häntä luopumaan autosta.”En minä voi luopua autosta. Minähän olen Volvo-miehiä”, kuului vastaus.Vasta silloin tajusin, miten tärkeä auto hänelle oli. Jäin sanattomaksi.