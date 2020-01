Mielipide

Olemassa oleva tieto tulee hyödyntää tieteessä tehokkaasti

, Yhdysvalloissa ja Australaasiassa tapahtui vuoden 1970 jälkeen jopa 60 000 turhaa kätkytkuolemaa, koska tieteellisiä aineistoja ei osattu analysoida oikealla tavalla. Hyvin yksinkertaisessa tieteellisessä kysymyksessä – pitäisikö vauvan nukkua vatsallaan vai selällään – ei osattu kerryttää tietämystä, vaan kunkin tutkimuksen aineistoa käsiteltiin ikään kuin asiasta ei olisi aiemmin tiedetty mitään. Näin neuvottiin, että vauvan olisi nukuttava vatsallaan.tilastotieteellinen metodiikka pystyy tarvittavaan tiedon yhdistämiseen, eikä tämän kaltaisiin virheisiin olisi enää oikeutusta. Klassiseen tilastotieteeseen nojaava tiede ei kuitenkaan ole nopeasti oppivaa ja itseään korjaavaa, koska olemassa olevien julkaisujen tietämystä ei tehokkaasti hyödynnetä.Bayes-laskenta käyttää etukäteistietoa, millä tarkoitetaan kaikkea sellaista tutkittavan aineiston ulkopuolista todennäköisyyspohjaista tietämystä, joka voisi olla tiedon loppukäyttäjän näkökulmasta hyödyllistä ja esimerkiksi pienentää päätöksenteon epävarmuutta. Jos etukäteistieto otetaan aiemmista tutkimuksista, synnytetään tehokkaasti oppivia ketjuja julkaisujen välillä.tämän laskennan soveltaminen olisi säästänyt vauvojen hengen. Tämä esimerkki ei kuitenkaan ole harvinainen. Esimerkiksi eurooppalainen kalakantojen arviointi olettaa edelleen, etteivät Itämeren yhden alueen silakkakannan tuottavuuden arviot ole hyödyllisiä muiden alueiden arvioille. Tutkimusryhmäni on osoittanut, että jopa lajien välillä on hyödyllistä käyttää toisesta lajista saatavaa tietämystä hyväksi.Kehittyneempi tieteellinen laskenta on erityisen tärkeää silloin, kun tiedon tuotannolla tähdätään päätöksenteon tukemiseen – esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinnassa. Päättäjien tulisi hyödyntää tieteellisiä epävarmuusarvioita voidakseen toteuttaa niin voimakkaan säätelytoimenpiteen, että esimerkiksi lämpötilan nousu pysäytetään 90 prosentin todennäköisyydellä ongelmallisen rajan alle.kannattaa hyödyntää asiantuntijoita, joiden tietämys sisältää koko uran aikaisen oppimisen. Erityisesti silloin, kun arvioidaan täysin uusien toimintatapojen menestyksellisyyttä, asiantuntijatieto on helposti laadukkainta – tällöinhän uusiin ratkaisutapoihin liittyvää havaintoaineistoa ei voi ollakaan käytettävissä.Tiedon tuottajien on nykyisin palveltava laajempaa tiedon käyttäjäjoukkoa kuin vain muutamaa päättäjää. Ympäristöjärjestöt voivat esimerkiksi haluta, että lohikannat suojellaan 90 prosentin todennäköisyydellä, kun kalakaupalle riittäisi 50 prosenttia. Tällaiset keskustelut ovat mahdottomia, jos tiede yleiseen tapaansa tarjoaa vain yhden luvun.riskien hallinnassa on erityisen tärkeää, että tiede oppii mahdollisimman nopeasti olemassa olevista tietolähteistä. Tieteellisesti perustellun päätöksenteon on pystyttävä käyttämään sitäkin tietoa, jonka todennäköisyys on pieni mutta seuraus suuri.