Mielipide

Lasten mielenterveyspalveluissa tarvitaan perustason vastuunkantajaa

Lasten

mielenterveys on kaikkien yhteinen asia. Silti perustason mielenterveyspalveluiden järjestäminen ja kehittäminen ei ole yhteiskunnassamme oikein kenenkään asia. Epäselvässä tilanteessa ensisijaisia kärsijöitä ovat oireilevat lapset ja heidän perheensä.Vuoden 2018 alussa voimaan tullut terveydenhuollon keskittämisasetus edellyttää yliopistosairaaloilta lasten, nuorten ja perheiden vaativimpien palveluiden osaamiskeskusten perustamista. Nämä osaamiskeskukset sisältyivät Juha Sipilän (kesk) hallitusohjelman Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (Lape) tavoiteltuihin viiteen osaamis- ja tutkimuskeskukseen, jotka velvoitettiin varmistamaan, että tutkitusti vaikuttavat terveydenhuollon menetelmät jalkautuvat alueellisesti. Nykytila ei kuitenkaan vastaa säädöksiä eikä hoidon tavoitteita.Kansalliset, näyttöön perustuvat käypä hoito -suositukset lasten adhd:n, ahdistuneisuuden ja käyttäytymisen häiriöiden osalta painottavat perustason palveluiden systemaattista ja oikea-aikaista tarjontaa. Kunnissa tai kuntayhtymissä perustason toimijaa ei kuitenkaan ole välttämättä lainkaan määritelty, tai vastuu on pirstaleina opetusalan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden keskuudessa.Hus-alueen lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon lähetteiden kokonaismäärä on viidessä vuodessa lähes kaksinkertaistunut ja vaikeasti oireilevien lasten tahdosta riippumattoman hoidon lähetteiden määrä kahdeksankertaistunut. Erikoissairaanhoidon toimintaa on tehostettu rajusti tarpeen sanelemana. Perustasolla tilanne ei juuri ole muuttunut.Lastenpsykiatrista apua haetaan asianmukaisesti aikaisemmin ja lievemmin oirein kuin ennen, mutta myös vaikeaoireisten lasten määrä on lisääntynyt. Arviolta vähintään neljäsosa nykyisistä erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrisista potilaista voitaisiin hoitaa toimivilla perustason palveluilla.Uudenmaan alueella Hus on jo tarjoutunut vastaamaan näyttöön perustuvien perustason menetelmien koulutuksesta sekä auttamaan menetelmien käyttöönotossa ja hoitoonohjauksen ja seurannan rakentamisessa. Tämä vaatii resursseja ja perustasolle selvästi määritettyjä vastuunkantajia, joiden tehtävänä on lasten psyykkisten häiriöiden hoito.Pallo on nyt Uudenmaan kunnilla, kuntayhtymillä ja maakunnilla, joiden kehittämisyhteistyöhön on jaossa valtionavustuksiakin osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Huoltosuhteemme heiketessä olisi varsin viisasta aluepolitiikkaa priorisoida pienimpien kansalaisten mielenterveyden edistämistä – puhumattakaan lasten oikeudesta kehittyä ja saada osuutensa yhteiskunnan voimavaroista, lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.