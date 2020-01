Mielipide

Suomi siirtyi heikennysten aikaan, ja se on minun sukupolveni taakka

Emme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

saa koskaan töitä, ainakaan vakituisia sellaisia. Kuulin tämän lauseen useasti yliopiston käytävillä, kun aloin opiskella journalistiikkaa 2010-luvun alussa. Samanlaisia pelkoja oli myös muille aloille kouluttautuvilla parikymppisillä finanssikriisin runtelemassa Suomessa.Kymmenen vuotta myöhemmin voi jo sanoa, että pahimmat pelot eivät toteutuneet. Tämänkin päivän kolmikymppisistä enemmistö on saanut töitä. Ja suuri osa työpaikoista on edelleen vakituisia kokopäivätöitä.Silti 2010-luku jätti sukupolveemme jälkensä. Niitä puivat Tuija Sorjanen ja Annina Vainio tuoreessa kirjassaan Millenniaalit – Uuden vuosituhannen tekijät. Kirjan mukaan 1980- ja 1990-luvulla syntyneitä ikäluokkia kalvaa työelämässä epävarmuus ja huoli tulevasta.huoleen syytä? Jokaisella suku­polvella on taakkansa, ja vauraaseen Suomeen kasvaneilla millenniaaleilla monet ongelmat ovat varmasti pienempiä kuin edeltävillä sukupolvilla.Kenties epävarmuutta aiheuttaa lähtötason sijaan työelämän ja hyvinvointi­yhteiskunnan suunta. Se ei enää ole yhtä jyrkästi ylöspäin kuin aiemmin.Hitaan kasvun, sopeutusten ja kilpailukykysopimuksen 2010-luku päättyi nousukauteen, mutta juhlatunnelmat ovat yhä kaukana. Työmarkkinoilla kiistellään muutaman prosentin palkankorotuksista kahdelle vuodelle. Hallitus pohtii kuumeisesti työllisyystoimia valtion ja kuntien velkaantumisen pysäyttämiseksi.Meno on aivan toinen kuin vielä finanssikriisiä edeltäneellä nousukaudella. Vuonna 2007 poliitikot puhuivat valtiontalouden miljardien eurojen ylimääräisestä ”jakovarasta”. Työmarkkinoilla hätyyteltiin kaksinumeroisia palkankorotusprosentteja kahdelle vuodelle.menneiden vuosikymmenten no­pean kasvun ajat näyttävät jääneen pysyvästi taakse. Lähivuosina talouskasvu hidastuu jälleen prosentin tuntumaan, ennustaa valtiovarainministeriö.Lisäksi alkaneella vuosikymmenellä väestön ikääntymisen odotetaan kasvattavan julkisia menoja reippaasti. Ei tarvitse olla pessimisti povatakseen, että työelämän ja sosiaaliturvan tuntuvien parannusten sijaan edessä on lisää toimia yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi ja julkisen talouden sopeuttamiseksi.Siinä missä jo eläköityneet ikäluokat näkivät työurallaan hyvinvointiyhteiskunnan nousun, meidän sukupolvemme tehtäväksi on jäämässä sen pystyssä pitäminen.Epävarmuutta voikin ruokkia ajatus siitä, että joudumme vastaisuudessa juoksemaan yhä kovempaa edes pysyäksemme paikoillamme. Olisihan se mukavampi päästä eteenpäin.