presidentti Donald Trump julkisti vihdoin suunnitelmansa siitä, miten Israelin ja palestiinalaisten välille saataisiin aikaan rauha. Trumpin vi­sion pohjalta konfliktin osapuolten tulisi neuvotella varsinainen rauhansopimus.Visio on johdonmukaista jatkoa nykyhallinnon aiemmalle politiikalle. Yhdysvallat on Trumpin aikana tunnustanut Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi, siirtänyt sinne suurlähetystönsä ja ilmoittanut, ettei enää pidä juutalaissiirtokuntien perustamista Israelin vuonna 1967 valtaamille palestiinalaisalueille kansainvälisen oikeuden vastaisena.Trumpin suunnitelma on laadittu yhteistyössä Israelin kanssa. Palestiinalaisia ei konsultoitu. Nämä olivat katkaisseet välinsä Trumpin hallintoon jo pari vuotta sitten Jerusalemista tehdyn päätöksen jälkeen.Trumpin rauhansuunnitelma poikkeaa siitä, mihin on totuttu. Kansainväliselle ­oikeudelle ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmille viitataan kintaalla. Rauhaa sanellaan nyt Yhdysvaltojen ja Israelin ehdoilla sekä Saudi-Arabian, Persianlahden muiden arabimaiden ja Egyptin hiljaisella tuella. Lähi-idässä Iranin pelko yhdistää arabeja nykyisin enemmän kuin palestiinalaisten kohtalo.Israelin turvallisuuden varmistaminen on Trumpin visiossa tärkeintä. Palestiinalaisille hahmotellaan kartalla oma valtio, mutta Yhdys­valtain hyväksynnän saadakseen palestiinalaisten olisi tunnustettava Israel juutalaisvaltioksi, hylättävä terrorismi ja hyväksyttävä pysyvät erityisjärjestelyt, joita Israel katsoo tarvitsevansa siirtokuntiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi.Uuden valtion rajat piirrettäisiin niin, että Länsirannalla kaikki nykyiset juutalaissiirtokunnat sekä koko Jordanvirran laakso liitettäisiin Israeliin. Palestiinan valtiolla ei olisi yhteistä rajaa Jordanian kanssa. Palestiinalaishallinnon olisi häädettävä Hamas Gazasta.Israel kompensoisi palestiinalaisten aluemenetyksiä kahdella Ne­gevin autiomaasta, Egyptin rajan pinnasta lohkaistulla enklaavilla. Länsiranta ja Gaza yhdistettäisiin tunnelilla. Koko Jerusalem tunnustettaisiin Israelin pääkaupungiksi.Itä-Jerusalemin sijasta palestiinalaiset saisivat perustaa oman pääkaupunkinsa johonkin Jerusalemin itäpuolen arabilähiöön. Palestiinalaispakolaiset saisivat palata vain omaan valtioonsa.annetaan – uhkavaatimuksen hengessä – neljä vuotta aikaa sulatella Trumpin vi­siota ja neuvotella sen aikana Israelin kanssa vision mukainen rauhansopimus. Neuvottelujen ajaksi Israel lupaisi jäädyttää siirtokuntiensa lisärakentamisen.Näin yksipuolisesti Israelia suosiva suunnitelma lienee laadittu siinä uskossa, että palestiinalaiset joka tapauksessa hylkäävät sen. Se antaisi Israelille oikeutuksen – ainakin maan oman näkemyksen mukaan ja Yhdysvaltojen silmissä – jatkaa siirtokuntarakentamista ja liittää seuraavaksi Jordanvirran laakso Is­raeliin.Palestiinalaisten reaktio onkin ollut laidasta laitaan jyrkkä. Palestiinalaishallinto ja Hamas ovat kerrankin löytäneet yhteisen sävelen.Palestiinalaisilla on vain huonoja vaihtoehtoja. Israel on voittanut konfliktin.suvereenin ja alueellisesti kohtuullisen yhtenäisen valtion ratkaisu, jota kansainvälinen yhteisö on pitkään puoltanut, ei ole enää mahdollinen. Siitä ovat siirtokuntarakentaminen ja Lähi-idän voimasuhteiden muutos pitäneet huolen.Yksi juutalaisten ja arabien yhteinen valtio on toiveajattelua. Juutalaisten kansallinen projekti, juutalaisvaltio, pitää siitä huolen.Jos palestiinalaiset nyt hylkäävät Trumpin suunnitelman, Israel alkanee välittömästi toteuttaa sitä.entä jos palestiinalaiset ­yllättäisivät? Jos he tarttuisivat ­Trumpin visioon sen yksipuolisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta huolimatta? Neuvotteluissa olisi potentiaalisesti tarjolla oma valtio, vaikka se rujo ja rampa olisikin. Siirtokuntarakentaminen ehkä loppuisi neljäksi vuodeksi. Siinä ajassa Yhdysvalloissa valtaan voisi nousta uusi, myötämielisempi hallinto.Israelissa siteerataan usein 1960- ja 1970-lukujen ulkoministerin Abba Ebanin sutkautusta: palestiinalaiset eivät koskaan menetä tilaisuutta menettää tilaisuutta. Palestiina­laisten ei ehkä kannattaisi antaa ­Ebanin olla oikeassa jälleen kerran.