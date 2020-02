Mielipide

Naisten olisi jo aika luopua poikien ja miesten kontrolloimisesta

koskevasta keskustelusta on puuttunut lähes täysin miehen, tuon siittiöitä tuottavan osapuolen näkökulma.Tämän päivän nuoret miehet (25–40-vuotiaat) on kasvatettu usein naisen vallalle alisteisesti: on ollut yksinhuoltajaäiti, päiväkodin hoitaja, opettaja, tyttöystävä, avovaimo tai vaimo.Yksinhuoltajaäiti joutuu kantamaan usein yksin kokonaisvastuun pojastaan, vaikka poika isäänsä tapaisikin. Monet äidit eivät myöskään pyydä apua, vaan uhriutuvat, jolloin poika alitajuisesti syyllistyy ”omasta osuudestaan” äidin kokemaan arjen rankkuuteen.Päiväkodissa poikia ohjataan hillitsemään voimiaan, ääntään ja toimintaansa, jotta hoitajilla ei olisi liian työlästä.Opettajat taas pakottavat pojat hahmottamaan ja oppimaan asiat tavoilla, jotka yleistettyinä eivät vastaa poikien oppimisstrategioita, kinesteettistä ja toiminnallista oppimista.Sitten tulee tyttöystävä, joka kertoo, millainen poikaystävän kuuluu olla. Hän kritisoi ystävättärilleen skumppalasin äärellä, miten uusavuton ja vääränlainen poikaystävä hänellä on. Avovaimo sisustaa yhteisen kodin valkoiseksi, koska se on tyylikästä, ja ilmoittaa samalla miehelle kodin säännöt.Miesten seksuaalinen haluttomuus on lisääntynyt. Lääketeollisuus on napannut tähän kohtaan ahneesti kiinni ja nimittää sitä erektiohäiriöksi.Seksuaalinen haluttomuus on itsemääräämispyrkimys, kun tuo pyrkimys on vuosien saatossa typistetty ja ehdollistettu. Jos itse olisin mies tällaisella taustalla, minäkin sanoisin ei siittiöiden jalostamiseksi vauvaksi.Olisiko aika alkaa tukea poikia kasvamaan miehiksi? Voisivatko naiset luopua poikien ja miesten kontrolloimisesta?