Helsinki jämähti 1900-luvulle, ja siksi urheilun jalokivi lähti Vantaalle evakkoon

suurimmalla salibandyseuralla on ongelma.Eräviikingit on jäsenmäärällä mitattuna Helsingin toiseksi suurin palloiluseura HJK:n jälkeen, ja salibandy on Suomen toiseksi suurin joukkuepeli jalkapallon jälkeen.Kotiottelunsa seura joutuu pelaamaan kuitenkin Vantaan Myyrmäessä, koska Helsingissä ei ole kunnollisia olosuhteita.päättäjien kannalta Eräviikinkien evakkopelien pitäisi olla kiusallisia.Koripallon, lentopallon tai salibandyn huippupeleillä on laadukkaat olosuhteet Vantaan ohella esimerkiksi Turussa, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Seinä­joella, mutta pääkaupungilla tällaisten tilojen rakentamiseen ei ole ollut tahtoa tai rahaa.Helsingin olosuhteet ovat itse asiassa kaukaa viime vuosituhannelta. Korisliigan kärkijoukkueen Seagullsin käyttämä Kisahalli on täyttä historiaa. Se palveli jo ennen talvisotaa Messuhallina ja vuoden 1952 olympialaisten kisapaikkana. Remonttiin se pääsee viiden vuoden päästä, mutta ei kasva suuremmaksi.Pasilan urheiluhalli rakennettiin lentopallon erikoishalliksi vuonna 1990. Alkuaikoina hallin pääkäyttäjä ja pääomistaja oli Poliisien Palloseura edustusjoukkueineen. Seura meni konkurssiin jo kahdeksan vuotta myöhemmin muutettuaan sitä ennen Espooseen.Sen jälkeen sisäpelit ovat saaneet Helsinkiin vain harjoitusolosuhteita. Niistäkin ovat vastanneet yksityiset yritykset, kuten salibandyyn erikoistunut Arena Center.Kuvaavaa Helsingin kaupungin passiivisuudelle on, että kaupunki omistaa suoraan vain kaksi hallia, johon mahtuu täysimittainen salibandykaukalo turva-alueineen.Helsinki ei ole pystynyt yksityiselle sektorille vielä sysäämään. Hel­singistä puuttuu yhä huippupeleihin soveltuva halli, koska katsomot ovat epävarmaa bisnestä, eikä yksikään firma ole riskiä halunnut ottaa.Tähän voi tulla kuitenkin muutos. Koripalloseura Seagulls on lähtenyt mukaan Helsingin IFK:n vetämään Garden-hankkeeseen, jonka osana Helsingin vanha jäähalli olisi määrä remontoida sisäpelien areenaksi.Salibandyliitto puolestaan toivoo, että seurat kiinnostuisivat Royal Areena oy:n Jätkäsaareen kaavailemasta 4 000 katsomopaikan hallista. Hankkeen toteutuessa Helsinki saisi Suomen prameimman areenaan, ilman kaupungin panostusta.