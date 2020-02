Mielipide

EU:n teollisuuspolitiikka torjuu ilmastonmuutosta

Euroopan komission

puheenjohtaja Ursula von der Leyen on verrannut komission joulukuussa julkistamaa vihreän kasvun ohjelmaa ihmisen lähettämiseen Kuuhun. Todellisuudessa urakka on isompi niin taloudellisesti kuin poliittisestikin.Vuodelle 2050 asetettu tavoite hiilineutraalista Euroopasta edellyttää koko maanosan teollisen rakenteen ja kulutustottumusten uudistamista. Investoinnit ovat valtavia: puhutaan biljoonista euroista.Investoinnit pitää suunnitella seuraavan viiden vuoden kuluessa. Valinnoissa onnistuminen edellyttää mittavia panostuksia tutkimukseen ja kehittämiseen.Eurooppalainen teollisuus on selkeästi omaksunut Pariisin ilmasto­tavoitteet. Euroopan unionin jäsenmaiden on nyt kannettava vastuunsa. Jotta EU-maat voivat saavuttaa komission asettamat tavoitteet, ­eurooppalaista sisämarkkinaa ja EU:n strategisesti tärkeitä arvoketjuja on vahvistettava.eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa on valmisteltu jo edellisen komission aikana. Uuden komission käytössä on kolme tuoretta selvitystä: Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita ­(IPCEI) käsitelleen strategiafoorumin raportti, Industry 2030 -raportti ja energiaintensiivistä teollisuutta käsittelevä raportti.Raportit korostavat, että teollisuuden kykyä investoida uuteen teknologiaan on vahvistettava. Yksi esimerkki on innovaatiorahasto, jossa päästökaupan tuottoja ohjataan ilmastoa hyödyttäviin investointeihin. Rahastolla on yli kymmenen miljardia euroa pääomaa.Puolet Euroopan investointipankin lainoista tullaan ohjaamaan ilmastotavoitteita edistäviin investointeihin. Lisäksi on keskusteltu valtiontukimenettelyiden uudistamisesta siten, että EU:lle tärkeisiin IPCEI-hankkeisiin voitaisiin tietyin ehdoin myöntää kansallista tukea kilpailua vääristämättä. Näin jäsenvaltiot voivat vastata niin sanottuun markkinapuutteeseen myös yksityisiä investointeja rohkaisemalla.Suomalaiset ovat mukana kahdessa tällaisessa akkualan IPCEI-hankkeessa. Seuraavaksi valmisteltavaksi tullee vetyteknologian kehittämiseen liittyvä aloite.työssä tunnistettiin kuusi arvoketjua, joissa EU:n on syytä tavoitella maailmanlaajuista johtoasemaa: vähäpäästöinen teollisuus, vety hiilidioksidin kierrätyksessä, autonominen liikenne, älykäs terveys, teollinen internet ja kyberturvallisuus. Jo aiemmin tällaisiksi kehityskohteiksi on tunnistettu mikroelektroniikka, suurteholaskenta ja akkuteollisuus.Eurooppa lähtee osin takamatkalta tavoittelemaan uutta roolia. ­Esimerkiksi kyberturvallisuuteen liittyvässä palveluliiketoiminnassa ­eurooppalaisten yritysten osuus maailmanmarkkinoista on vain kaksi prosenttia. Kyberturvallisuuden strateginen merkitys Euroopan maille lienee kuitenkin selvä.Talousalueemme omavaraisuutta on parannettava ja elinkeinorakenteita uusittava. Tähän motivoivat muun muassa ilmastonmuutos, resurssien rajallisuus ja maailmanlaajuinen polarisaatiokehitys.Julkisen ja yksityisen sektorin on valittava yhteinen suunta ja valmisteltava yhteisiä toimia puuttumatta kilpailuun epäterveellä tavalla ja edistämättä protektionismia. Valtiovallalta edellytetään strategista näkemystä siitä, mihin Suomen kannattaa panostaa.Muutos edellyttää sääntelyä, mutta se ei saa johtaa teollisuuden karkaamiseen EU:sta sellaisiin maihin, joissa sääntely on löyhempää. Päinvastoin, teollisten investointien tulee siirtyä kestävälle pohjalle rakennettuun yhteiskuntaan.on jo lähdetty kulkemaan tätä tietä esimerkiksi akku­teollisuudessa. Suomi on keskittynyt kestävällä tavalla tuotettujen akkumineraalien jäljitettävyyteen ja kierrätykseen. Niukkoihin resursseihin tottunut suomalainen teollisuus on etulyöntiasemassa kilpailussa vähähiilisten investointien toteuttajista. Nyt on verkotuttava eurooppalaisiin arvoketjuihin.Maailman kauppapoliittisesta epä­vakaudesta huolimatta EU on onnistunut luomaan merkittäviä vapaakauppasopimuksia Japanin, Etelä-Korean ja viimeksi Etelä-Amerikan Mercosur-maiden kanssa.Muutoksessa on tukena EU:n vahva sisämarkkina. Puoli miljardia ympäristötietoista EU-kansalaista voi aikaansaada muutoksen.