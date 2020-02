Mielipide

Parhaista brexit-suorituksista voi jakaa Brexit-Oscarit eli tuttavallisesti Borikset

Britannian

Miespääosa:

Naispääosa:

Miessivuosa:

Naissivuosa:

Ohjaus:

Alkuperäinen käsikirjoitus:

Lavastus:

Puvustus:

Kappale:

Äänitehosteet:

Kunniapalkinto elämäntyöstä:

EU-ero toteutui viimein tammi­kuun 31. päivänä. Nyt on aika jakaa palkinnot parhaista brexit-suorituksista eli Brexit-Oscarit. Palkintoja voi kutsua myös tuttavallisesti Boriksiksi.Workingtonin mies (Workington Man). Myyttinen Pohjois-Englannin pettynyt äänestäjä, joka hylkäsi työväenpuolueen ja antoi konservatiiveille vaalivoiton saadakseen EU-eron. Ilman häntä ei olisi vielä brexitiäkään.Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon. Pohjoinen vastavoima, joka keikuttaa unionia (UK) päästäkseen takaisin unioniin (EU).Pääministeri Boris Johnson saa Boriksen oltuaan täysi boris ja mentyään silti täydestä.Kuningatar Elisabet II. Aina taustalla. Brexit-saagassa hän oli se, jolle pääministeri valehteli. Aiemmin kuuluisa muun muassa laskuvarjohyppyroolistaan James Bondin kanssa Lontoon olympialaisten avajaisissa.Pääministerin avustaja Dominic Cummings. Ohjasi brexit-kampanjan keväällä 2016 sekä brexitin läpimurron syksyllä 2019. Muistetaan iskulauseista Take Back Control (otetaan päätösvalta takaisin) ja Get Brexit Done (hoidetaan brexit kotiin).Pää­ministeri David Cameronin EU-kansanäänestyssuunnitelma. Olemattomuudessaan ja heppoisuudessaan ainutlaatuinen, sysäsi silti brexitin liikkeelle.Punainen brexit-bussi, joka lupasi terveydenhuoltoon 350 miljoonaa puntaa viikossa. Brexit-kampanjan vahvin visuaalinen muistijälki.Palkinto jaetaan Britannian lipun sekä EU-lipun kesken. Lipusta tuli vaate, joka kertoi aatteen.Auld Lang Syne. Mepit lau­loivat Britannialle jäähyväislaulun EU-parlamentissa viime keskiviikkona.Brittiparlamentin entinen puhemies John Bercow. Order, order! -huuto kuultiin koko Euroopassa.­Brexitin isoisä Nigel Farage. Marginaali­hahmon höpinöistä kehkeytyi 20 vuodessa Britannian virallinen linja.