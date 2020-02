Mielipide

Sananvapautta kahlitaan, mutta hengiltä sitä ei saa

Muiden maiden

voi muistella, mitä maailmassa tapahtui tammi-helmikuun vaihteessa vuonna 2020.No, Kiinan maailman­valloitus kompasteli pieneen korona­virukseen, Britannia romutti vuosi­kymmenet jatkunutta Euroopan yhdentymistä eroamalla EU:sta ja Yhdys­valtojen senaatin republikaanit valmistautuivat päättämään, että presidentti saa tehdä ihan mitä tahansa tullakseen valituksi uudelleen. Muun muassa.Dramaattiset tapahtumat leimasivat päätynyttä vuosikymmentä, eikä alkanut 2020-luku ole välttämättä sen rauhallisempi. Ennustettavuus on huono, mutta sen voi melkoisella varmuudella sanoa, että kamppailu oikeudesta tietoon jatkuu. Sitä kamppailua on käyty myös Kiinassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja sitä käydään Suomessakin.On huomionarvoista, että samalla kun sanavapautta ja tiedonvälitystä tukahdutetaan ja hukutetaan valetiedon tulvaan, vapaan ja kriittisen tiedonvälityksen tarve kasvaa. Se näkyy journalisminsa laadusta kiinni pitävien tiedotusvälineiden yleisömäärissä. Vaikutelmani on, että poliitikot korostavat entistä kuuluvammin kriittistä journalismia demokratian edellytyksenä sen sijaan, että valittaisivat siitä.Kamppailu ei kuitenkaan ole miltään osin ohi, eikä paluuta menneisiin vakiintuneisiin asetelmiin ole. Miten tässä käy?näkymän saa vertaamalla tilanteita maissa, joissa sananvapaus ja lehdistönvapaus ovat suurissa vaikeuksissa. Esimerkkimaita tässä ovat Etiopia, Turkki ja El Salvador, joista kussakin olen käynyt runsaan vuoden sisällä. Ongelmia tulee eteen sielläkin, missä pitäisi löytyä toivoa paremmasta.Köyhä Etiopia on asukasluvultaan Afrikan toiseksi suurin maa. Viime vuonna se harppasi lehdistön­vapaus­tilastojen pohjalta 40 sijaa ylöspäin. Pääministeriksi huhtikuussa 2018 nousut Abiy Ahmed vapautti poliittiset vangit ja käynnisti laajat uudistukset. Ensimmäiset vapaat vaalit Etiopian pari vuosituhatta pitkässä historiassa on määrä järjestää 16. elokuuta.Onko Etiopiaan ilmaantunut nyt myös vapaata ja kriittistä tiedonvälitystä? Vastaus on valitettavasti, että ei ole, kysyi asiaa etiopialaiselta tiedottajalta tai YK:n edustajalta.Avautunut poliittinen tila on täyttynyt vihanlietsonnalla sosiaalisessa mediassa. Tiedotusvälineet keskittyvät taustaryhmiensä edunvalvontaan eivätkä journalismiin. Yhdeksän osavaltion ja yli 80 kansanryhmän maassa väkivallan vaaraa kasvaa vaalien lähestyessä.Vapaa tiedonvälitys osana demo­kratiaa on vaativa laji, erityisesti siellä, missä sitä ei ole koskaan ollut. Toivoa ja osaamista Etiopiassa kuitenkin on. Suomelle ja EU:lle on tarjolla rooli. Aikaa on vähän.asiat ovat edenneet päinvastaiseen suuntaan kuin Etiopiassa.Vuosien varrella Turkkiin kehittyi joukko laadukkaita tiedotusvälineitä, jotka hallitus on nyt järjestelmällisesti tukahduttanut. Lehdistönvapauden tuhoaminen on yksinkertaisempaa kuin sen rakentaminen. Turkissa islamistitaustainen presidentti Recep Tayyip Erdoğan on käyttänyt oikeuslaitosta aseenaan sanavapautta vastaan. Yli sata toimittajaa on nyt vankilassa. Määrä vaihtelee poliittisten tuulten mukana.Ero Etiopiaan on siinä, että Turkissa on kokeneita journalisteja ja kehittyneempi talous. Sananvapauden uutena kanavana ovat nyt verkossa toimivat tiedotusvälineet. Ne elävät kädestä suuhun. Tilanne on huono, mutta ei epätoivoinen.vaikeudet kalpenevat, kun siirtyy Atlantin yli Keski-Amerikkaan, pieneen El Salvadoriin.Kun useimmissa maissa kehitystä mitataan bruttokansantuotteen kasvuprosenteilla, El Salvadorissa käytetään yleensä toista mittaria.Uusin mittariluku on 36/100 000. Se tarkoittaa kolmeakymmentäkuutta henkirikosta sataatuhatta asukasta kohden. Muutama vuosi sitten luku oli yli sata ja maailman­ennätys. Suomessa vastaava numero on 1,1.Journalismille ei luulisi jäävän lainkaan tilaa maassa, jossa ensin armeija ja vasemmistosissit ja sitten jengit ja poliisit tekevät murhia monen ihmisen päivävauhdilla, mutta täällä sananvapaus osoittaa todellisen sitkeytensä.Pienessä talossa keskiluokkaisella asuinalueella San Salvadorissa toimitetaan uutissivustoa nimeltä El Faro, eli majakka. Se on hyvä nimi. Mieleen tule myös asfaltin läpi esiin nouseva voikukka. El Faro tekee hyvää journalismia El Salvadorissa ja muualla Keski-Amerikassa. Sananvapautta ei niin vain nitistetä.