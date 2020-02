Mielipide

Yksityinen osaomistus toimii Tanskan vesilaitoksilla

Keskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattitaito

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

kunnallisten vesilaitosten yksityisestä omistuksesta on ryöpsähtänyt vauhtiin viime päivinä. Aihe saa paljon palstatilaa, mutta jutuissa lähdetään siitä olettamuksesta, että valtaosa tai koko omistus siirtyisi yksityisiin käsiin.Mutta entä jos kaupan olisikin vähemmistöosuuksia? Esimerkiksi Tanskassa yleistä on kymmenen prosentin yksityisomistus, ja sillä on ollut suotuisia seurauksia.Pohjoismaiselle demokratialle sopii ehdottomasti, että kriittiset perushyödykkeet, kuten juomavesi, ovat julkisessa määräysvallassa. Samoin jätevesien puhdistaminen yhdyskuntarakenteessa kuuluu luontaisesti kunnille, jotka jyvittävät kulut käytön mukaan. Teollisuus puhdistaa itse jätevetensä osana omaa prosessiaan. Näissä ei muutoksia kaivata.Sen sijaan ravistelua kaipaa Suomen kunnallisten vesilaitosten kapeaksi rajattu toiminta-alue. Jos kärjistetään, niin nykymallilla kuntien päättäjät ja vesilaitokset eivät näe tarvetta uusien palveluiden luomiseen. Laitokset pysyttäytyvät oman kunnan alueella, vaikka osaaminen olisi sovellettavissa jopa globaalisti.on Suomessa hyvällä tasolla. Vesihuollon osaamistamme voitaisiin viedä konsulttipalveluina kehittyville markkinoille hyvään hintaan, jos kunnat sen sallisivat.Status quo on johtanut monessa tapauksessa henkilöstön hitaaseen vaihtuvuuteen. Siinä ei ole mitään vikaa, että kokeneet ammattilaiset vastaavat huoltovarmuudelle kriittisistä tehtävistä. Mutta siinä on, että kun paikat eivät vaihdu, alalle ei pääse riittävästi nuoria.Kuten alussa viittasimme, Tanskan toimintamallia kannattaa tarkastella. Juutit ovat kokeneena kauppakansana tuotteistaneet vesiosaamistaan ja tehneet siitä vientituotteen paljon suuremmassa määrin kuin me suomalaiset. Täällä tuhansien järvien ja puhtaiden vesien maassamme olemme tuudittautuneet omaan erinomaisuuteemme emmekä ole tarttuneet mahdollisuuteen.Tanskassa yksi keskeinen rooli on osakeyhtiömuotoisilla vesilaitoksilla, jotka yksityisen osaomistuksen vuoksi haluavat lisätuloja, mutta oman maan rajojen ulkopuolelta.Suomalaiset voisivat tehdä saman. Vesirakentamisen urakoitsijat ja vedenpuhdistusjärjestelmiä valmistava teollisuus voisivat liittoutua vesilaitosten kanssa ja osallistua vientihankkeisiin, joissa urakoinnin ja laitostoimituksen ehtona usein on vesilaitoksen käyttäjäkokemus. Esimerkiksi Kaakkois-Aasian markkinoilla ostajat arvostavat kumppanin yhteiskunnallista taustaa.kuntien ja laitosten periaatteet sen sallisivat, Suomeen olisi tarjolla vientituloja ja töitä. Tästä syystä yksityisen vähemmistöomistuksen mahdollisuutta kannattaa harkita vesilaitoksien päättävissä elimissä.