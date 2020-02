Mielipide

Palkankorotukset lasketaan tarkkaan työehtosopimuksissa

Palkan­korotusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teknologiateollisuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikäli

Silläkin

niin sanotuksi yleiseksi linjaksi näyttäisi ainakin toistaiseksi muodostuneen Tekno­logia­teollisuuden ja Teollisuus­liiton välinen sopimus.Teknologia­teollisuuden työn­tekijä­sopimuksessa kilpailu­kyky­sopimuksen palkattomia lisä­työ­tunteja ei enää ole. Työn­antaja­rintama tosin on kiistänyt tulkinnan, että ”yleinen linja” tarkoittaisi myös kiky-tunneista luopumista.Keskiviikkona syntyi valta­kunnan­sovittelija Vuokko Piekkalan johdolla neuvottelutulos Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton uudeksi sopimukseksi. Se on liittojen hallintojen käsittelyssä torstaina.Sen jälkeen kuullaan, miten ke­mianteollisuudessa kävi kiky-tunneille. Ratkaisu saattaa ohjata kaikkia muita perässä tulevia aloja.työntekijäsopimuksessa palkankorotuksiksi sovittiin 3,3 prosenttia 25 kuukaudessa. Tasan kahden vuoden sopimuskorotuksiksi on laskettu 3,2 prosenttia.Hetkinen. Miten sopimuskausi muka on 25 kuukautta, kun uusi sopimus tuli voimaan tammikuun alkupäivinä ja päättyy ensi vuoden marraskuun lopussa? Eihän siitä tule 25:tä kuukautta vaan vain 23 kuukautta.Alan edellinen sopimuskausi päättyi kuitenkin jo lokakuun lopussa. Kun uusi sopimus päättyy vasta ensi vuoden marraskuun lopussa, saadaan siitä se 25 kuukautta.Näinä aikoina liitot kummallakin puolella neuvottelupöytää seuraavat tarkkaan, millaisia korotuksia muissa liitoissa sovitaan. Sekä työnantaja- että työntekijäpuolella tarvitaan neuvotteluihin puheenjohtajan lisäksi ainakin työmarkkinajuristi ja mielellään myös ekonomisti.palkankorotukset lasketaan yleensä sopimuskuukautta kohden. Sopimuksen yhteenlaskettu korotusprosentti jaetaan sopimuskauden pituudella. Esimerkiksi teknologiateollisuuden työntekijä­sopimuksen kustannusvaikutus on runsaat 0,13 prosenttia sopimuskuukautta kohden.Teollisuusliiton palkankorotusten 3,3 prosenttia tulee seuraavista eristä: tänä vuonna 1,3 prosenttia, ensi vuonna 1,4 prosenttia ja niiden päälle työnantajan päättämä erä 0,6 prosenttia, joka pitää panna maksuun viimeistään ensi vuoden alkupuolella.Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välinen sopimus on sikäli poikkeus, että siinä on perälauta: sopimuksen palkankorotusprosentit tulevat käyttöön vain, jos työpaikalla ei päästä sovintoon siitä, miten ja keille korotukset jaetaan.Työpaikoilla sopiminen kaikista työsuhteen ehdoista on teknologiateollisuuden sopimuksissa ensisijainen lähestymistapa. Monella muulla alalla palkankorotukset otetaan suoraan työehtosopimuksesta.teknologiateollisuuden työntekijäsopimukseen olisi tullut muita muutoksia, joilla olisi ollut kustannusvaikutuksia suuntaan tai toiseen, ne olisi laskettu mukaan sopimuskauden kustannuksiin.Sopimus oli kuitenkin lopulta hyvin yksinkertainen: kikyt pois ja palkankorotuksiksi 3,3 prosenttia.Koska sopimuskauden korotukset lasketaan mallilla prosenttia kuukaudessa, sopimuskauden pituudellakin on merkitystä.Työnantaja maksaa tuottavuuden kasvun ja työpanoksen lisäksi myös työrauhasta. Jos siis jollain alalla sopimuskaudeksi sovitaan runsaasti yli kaksi vuotta, ovat palkankorotuksetkin kenties yli 3,2 prosenttia.Mikäli sopimuskausi jää alle kaksivuotiseksi, luvassa on pienemmät korotukset kuin muilla aloilla.on merkitystä, missä kohtaa sopimuskautta korotukset tulevat voimaan. Mitä myöhemmin korotukset tulevat voimaan, sitä pienempi kustannusvaikutus niillä tällä sopimuskaudella on.Työntekijäpuolella saattaisi olla houkutusta siirtää korotukset mahdollisimman lähelle sopimuskauden loppua ja kuitata reippaat korotukset. Palkankorotuksethan jäävät laskentapohjaksi seuraavalla sopimuskierroksella.Mutta ei työnantajakaan tyhmä ole. Sopimuskauden loppupuolella tulevista palkankorotuksista jää niin sanottua palkkaperintöä: vaikka kustannusvaikutus olisi tällä sopimuskaudella vähäinen, seuraavalla sopimuskaudella ne vaikuttavat koko kauden ja mahdollisesti leikkaavat seuraavan sopimuskauden korotuksia.