Mielipide

Kustantamot, julkaiskaa julkkiskirjojen sijaan välillä vaikkapa kirjailijaelämäkertoja

Missä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ovat kirjat suomalaisista kirjailijoista ja taiteilijoista – Pentti Holapasta, Väinö Kirstinästä, Matti Rossista, Christer Kihlmanista, Pirkko Saisiosta, Anja Snellmanista, Rosa Liksomista tai kirjailijakunnan vanhimmasta Eeva Kilvestä? Luettelosta tulisi uuvuttavan pitkä.Panu Rajala ja Pekka Tarkka ovat pitäneet alaa kiitettävästi kahdestaan pystyssä. Tiedän, että Paavo Haavikosta ja Paavo Rintalasta on valmisteilla kunnolliset elämäkerrat, mutta useimmista muista ei.Jokaisen kirjahankkeen riskit kantaa sen tekijä. Hän tekee pari vuotta palkatta työtä hankkeensa eteen, oli rahoitusta tai ei. Kun hän marssii kustantamoon, tuloksena on valitus: voi, kun suomalaiset eivät enää osta tällaisia kirjoja.Kävin äskettäin kustantamossa esittelemässä kirjahanketta, johon minun olisi pitänyt hankkia 20 000 euron tukirahoitus.Kirjoitin kaksi vuotta henkilökuvaa Jörn Donnerista. Tein sen omalla rahoituksellani.Yksikään suomalainen rahasto ei halunnut tukea hankettani. Otavan kirjasäätiö ei tukenut edes omaa kirjailijaansa. Suomen kulttuurirahasto ja Tiedonjulkistamisen rahasto palauttivat kiittäen hakemukseni. Kysyessäni perusteita vastaus oli: näitä hakemuksia on niin paljon.Anselm Hollo – keskeinen suomalainen runoilija, kääntäjä ja sillanrakentaja – kuoli muutama vuosi sitten. Kansalliskirjasto haki hänen kirjastonsa Suomeen, kun muut kieltäytyivät. Olen ollut yksityisesti mukana hänen arkistonsa ja tuotantonsa digitointihankkeessa. Olen maksanut paikalliselle tutkimusapulaiselle kaikkien suomalaisten kirjailijoiden kirjeiden digitoinnin. Yalen yliopisto osti Hollon arkiston, ja olen saanut siitä kopiot.Lähetin Suomen kulttuurirahastolle hyvin kohtuullisen hakemuksen arkistoon perustuvasta Hollon henkilökuvasta. Sain siihen juuri kielteisen päätöksen, samoin kääntäjä, joka olisi tehnyt Hollon koko tuotannosta runovalikoiman.Suomalaisen kulttuurin valoja sammutetaan kiihtyvällä vauhdilla. Rahastot ja säätiöt, katsokaapa, mikä oli se peruskirjaanne kirjattu tehtävä, jota oletamme teidän toteuttavan. Ottakaa riskejä – niin me kirjoittajatkin teemme.Arvoisat kustantamot, hellittäkää hetkeksi julkkiskirjojen ja self-help-oppaiden painaminen. Ottakaa kerrankin kohteeksi vaikka suomalainen kirjailija ja taiteilija. He ovat kulttuurimme vaatimattomia sankareita ja taistelijoita.Lopettakaa puheet apurahoista. Me tekijät emme tarvitse almuja vaan tuotantorahoitusta.Suomalaiset kirjailijat ja taiteilijat ovat luoneet meidän henkisen hyvinvointimme. Elämme heidän rakentamassaan talossa.