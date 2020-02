Mielipide

Eläinten ja ihmisten yhteisen terveyden tutkimusta ei saa vaurioittaa

kaavailee 15–25 prosentin leikkauksia Helsingin yliopiston alaisten, valtakunnallisiin tehtäviin liittyvien laitosten budjetteihin. Yksi näistä on Yliopistollinen eläinsairaala.Sairaalan merkitys pääkaupunkiseudun erikoiseläinlääkäritasoisten eläinlääkäripalveluiden tuottajana lienee parhaiten tunnettu eläinten omistajien omakohtaisten kokemusten ja televisiokanavilla pyörivien tosi-tv-ohjelmien kautta. Ohjelmissa sairaala esitellään eläinlääketieteen kandidaattien koulutuspaikkana. Yliopistollinen eläinsairaala onkin Suomessa ainoa paikka, joka tarjoaa mahdollisuuden eläinlääkärien käytännön kliiniseen koulutukseen.Eläinsairaalan rooli tutkimusympäristönä lienee vähemmän tuttu suurelle yleisölle. Suomen Akatemia myönsi vuonna 2018 Helsingin yliopistolle rahoituksen yhteisen terveyden tutkimukseen. Tavoitetta koordinoi verkostomainen tutkimusorganisaatio Helsinki One Health.Yhteisen terveyden tutkimus tarkoittaa ihmis- ja eläinpopulaatioiden rajapinnoilla nopeasti muuttuvissa ekosysteemeissä tehtävää tutkimusta. Eri arviot kertovat, että noin 60–80 prosenttia uusista ja uhkaavista ihmisellä tavattavista tartuntataudeista on peräisin eläinkunnasta. Myös antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien leviäminen ihmisten ja eläinten välillä on esimerkki yhteisen terveyden uhkakuvista.Toisaalta luonnollisissa populaatioissa esiintyvien spontaanien tautien mallintaminen on hedelmällinen lähtökohta yhteisen terveyden tutkimukselle. Myös ilmastonmuutos toimii vahvana katalysaattorina yhteisen terveyden tutkimukselle ja korostaa eri alojen mukanaolon tarpeellisuutta monitieteellisten haasteiden selättämiseksi.Helsinki One Health -verkostossa tutkimuksen ytimessä on uusien urapolkuprofessoreiden ja heidän ryhmiensä tekemä tutkimustyö. Keskiössä ovat kotieläinten ja ihmisten digitalisoidut ja tutkimukselle avautuvat terveysrekisterit sekä maailman suurin koirien geenipankki. Yhteinen nimittäjä tässä tutkimustyössä on Yliopistollinen eläinsairaala, jossa aineistot pääosin kerätään kliinisen potilastutkimuksen kautta.Suunnitelmat yliopiston valtakunnallisiin tehtäviin liittyvien laitosten budjettien leikkaamiseksi vaurioittavat toteutuessaan vakavasti tutkimusryhmien työtä. Yliopistojen profiloitumiseen suunnattavien tutkimusresurssien ja päätösten tulisi olla linjassa ministeriöiden jokavuotisten budjettipäätösten kanssa.Tutkimuksen lisäksi vaikutukset kohdistuvat koulutukseen. Kärsijöinä ovat niin tulevaisuuden eläinlääkärit, yhteinen terveys kuin koko yhteiskuntakin. Ehdotamme siksi näistä suunnitelmista luopumista.