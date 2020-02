Mielipide

Keskenmenon kokenut ei saa tarpeeksi henkistä tukea

piti tulla loppukesästä vauva, mieheni ja minun ensimmäinen. Kävin alkuraskaudessa omakustanteisesti yksityisellä ultraäänessä, jossa todettiin terve alkio ja sydämenlyönnit.Suunnittelimme ja pohdimme toki kovasti perheenlisäykseen liittyviä asioita: isompaan asuntoon muuttamista, uuden auton hankintaa, kasvatusta, perhevapaiden jakamista, raha-asioita ja lapsen nimeä. Sitä kaikkea, mitä tulevat vanhemmat varmasti käyvät läpi.Minulla oli kuitenkin voimakas tunne siitä, ettei kaikki ole kunnossa. Neuvolan puhelinpalvelusta todettiin, että kaikki on varmasti ihan hyvin, tuntemukseni ovat täysin normaaleja. Kävin kuitenkin uudestaan omakustanteisesti ultrassa, jossa murheeksemme todettiin kuollut sikiö. Sain molemmilla kerroilla yksityislääkäriltä kohteliasta, sensitiivistä ja ammattitaitoista palvelua.Kokemukseni muuttui siirtyessäni keskenmenopotilaaksi julkiselle sektorille. Jouduin olemaan yhteydessä moneen tahoon, jotta jatkohoitokuvio selvisi. Yhdessäkään paikassa ei kertaakaan pahoiteltu sitä, että olemme kokeneet keskenmenon.Lopulta olin Naistenklinikan päivystyksessä keskenmenoon liittyvien oireiden voimakkuuden vuoksi. Sielläkään kukaan ei kertaakaan pahoitellut tai ottanut osaa menetykseemme, ei yhtään ystävällistä sanaa. Kukaan ei kysynyt, miten jaksamme ja tarvitsemmeko tukea.En itse tunne olevani erityisen herkkä ihminen, enkä minä olisi erityistä keskusteluapua tarvinnut, mutta henkilökunnan antamalla huomioinnilla olisi ollut asiassa suuri merkitys. Lohdullinen sana tai lause ei maksa mitään.En myöskään saanut minkäänlaista tsemppausta tulevaa raskautta ajatellen. Todettiin vain, että tässä tilanteessa todennäköisyys keskenmenolle on 3–4 prosentin luokkaa. Lähdin kotiin kivuliaana, yksinäisenä ja hämilläni siitä, miten nyt toimitaan. Fyysiseen vaivaan sai hoitoa, henkiseen haavaan ei.Terveydenhuollon ammattilaisille keskenmenotilanteet ovat varmasti lääketieteellistä rutiinia ja arkipäivää, mutta minulle ja miehelleni kyseessä oli lapsemme menetys ja iso asia elämässämme.Koska en saanut minkäänlaista tukea, minulle tuli pelko raskaudesta ja uudesta keskenmenosta. Ystäväpiirissäni kokemus on valitettavasti jaettu.