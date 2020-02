Mielipide

Lapsiperheillä on Suomessa huono brändi – Olenko minäkin syyllinen siihen?

Suomessa on sukeltanut nälkävuosien lukemiin. Kun yhdeksi syyksi on ehdotettu liian kielteistä kuvaa lapsiperhe-elämästä, olen tuntenut pistoksen.Kirjoitin Reetta Rädyn kanssa äitiyskolumneja Helsingin Sanomissa 2010-luvun alussa. Meitä ärsytti silloinen lapsipuhe. Halusimme puhua suoraan vaikeistakin tunteista.Kolumneissamme lapsiperhearki näyttäytyi kaoottisena, mikä on tietysti totta. ”Taistelen sukkiksia lapselle, jonka jalat sutivat ilmassa. Tarvitsisin vaimon, mieluiten kotirouvan. Me kaikki työssä käyvät vanhemmat tarvitsisimme”, kirjoitin vuonna 2013.liittyvästä rakkaudesta emme juuri kirjoittaneet. Ehkä se tuntui liian itsestäänselvältä tai intiimiltä. Puhumalla rakkaudesta loukkaa helposti ihmisiä, jotka kokevat jäävänsä siitä paitsi.Nyt mietin, olisiko pitänyt yrittää.Yksi kollegani kertoi, että hän ei pitkään halunnut lapsia, koska sai lapsiperhearjesta niin epämiellyttävän kuvan. Sitten samat ihmiset, jotka valittivat lapsista, saivat lisää lapsia. Se sai kollegan ajattelemaan, että ehkä lapsissa on sittenkin jotain.Väestöliiton perhebarometrikyselystä (2018) käy ilmi, että alle 40-vuotiaiden naisten syy lapsettomuuteen on selvästi useammin ”halu tehdä muita kiinnostavia asioita” ja ”haluttomuus luopua omasta elämäntyylistä” kuin ura tai sopivan kumppanin puute. Lapsilla näyttää olevan huono brändi.Toinen iso syy lapsettomuuteen on yleinen epävarmuus tulevaisuudesta. Kun HS sai syksyllä lukijoilta tuhansia vastauksia lapsettomuuden syistä, niistä huokui epävarmuus parisuhteesta, työelämästä ja rahasta.asia on tehtävä selväksi. Lapsen hankkiminen on ihmisen oma asia. Hyvinvointivaltio tarvitsee maksajia, mutta ei kenenkään tarvitse lasta sen takia tehdä.On kuitenkin ongelma, jos media antaa liian kielteisen kuvan lapsiperhearjesta tai ympäristöstä, johon lapsi syntyy. Miettikää Suomen pientä lapsikuolleisuutta, äitiyspakkausta, rokotuksia, lapsilisiä, perhevapaita, neuvoloita, tarhoja, kouluja.Lapsettomuuden syyt ovat usein henkilökohtaisia. Mutta jos puhutaan yhteiskunnasta, onko mikään milloinkaan maailmanhistoriassa ollut yhtä hyvä paikka saada lapsia kuin Pohjoismaat 2000-luvulla?Otan vastaan ehdotuksia.