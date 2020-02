Mielipide

Rintasyöpäleikkauksia ei pidä uudelleen hajauttaa

keskittämisasetusta ollaan osittain muuttamassa, ja esitetyt muutokset ovat parhaillaan lausuntokierroksella.Vuoden 2018 alussa voimaan tulleessa asetuksessa säädettiin muun muassa vaativien hoitojen keskittämisestä. Erikoissairaanhoitoa haluttiin keskittää tiettyihin sairaaloihin, jotta niissä on riittävästi esimerkiksi leikkauksissa tarvittavaa erityisosaamista. Asetusta perusteltiin laadun, potilasturvallisuuden ja hoitojen vaikuttavuuden takaamisella.Keskittämisasetuksessa määriteltiin muun muassa syövän kirurgiseen leikkaushoitoon vuosittaisia yksikkökohtaisia tavoitteita leikkausmäärille. Rintasyöpäleikkauksia pitäisi olla jokaisessa sairaalassa vähintään 150 vuotta kohti.Lokakuussa 2019 perustettiin Kansallinen syöpäkeskus, joka muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja valtakunnallisesta koordinoivasta yksiköstä. Kansallisen syöpäkeskuksen tehtävänä on syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallinen suunnittelu sekä toiminnan yhteen sovittaminen.Keskittämisasetuksen muutoksella halutaan antaa yliopistosairaaloiden erityisvastuualueille oikeus poiketa vuosittaisista leikkausmäärätavoitteista, jos väestön tarpeet tai pitkät etäisyydet niin edellyttävät. Rintasyövän ohella muutos koskee lonkan ja polven tekonivelleikkauksia, selkäkirurgisia leikkauksia ja paksusuolisyöpäleikkauksia. Taustalla on Itä- ja Pohjois-Suomen pienten keskussairaaloiden huoli lääkärityövoiman saatavuudesta ja päivystysvalmiudesta.Jos asetus toteutuu esitetyssä muodossa, se on taka-askel etenkin rintasyövän hoidolle.on naisten yleisin syöpä, johon sairastuu vuosittain noin 5 000 suomalaista.Vuonna 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tilastoi 5 079 rintasyöpäleikkausta 35 sairaalassa. Keskittämisasetuksen tultua voimaan rintasyöpäleikkauksia tekevien sairaaloiden määrä on vähentynyt noin kolmanneksella.Rintasyövän laadukkaan leikkaushoidon edellytyksenä on moniammatillinen hoitotiimi, johon kuuluvat patologi, radiologi, kirurgi, onkologi, rintasyöpähoitaja ja fysioterapeutti. Potilaalle on myös tarjottava mahdollisuus saada nopeasti hedelmällisyysneuvontaa ja psykososiaalista tukea.Riittävä tapausmäärä varmistaa, että jokainen hoitotiimin jäsen säilyttää riittävän ammattitaidon.Leikkausta edeltävä rintasyövän lääkehoito on lisääntynyt erityisesti biologisesti aggressiivisimmissa syövissä. Kaikilla rintasyöpää hoitavilla yksiköillä tulisi olla valmius tehdä hoitopolun alussa nopea päätös hoitoonohjauksesta ja leikkausta edeltävän lääkehoidon aloittamisesta.tulee hallita kaikki modernit rintarauhaskirurgian leikkausmenetelmät ja pystyä ohjaamaan sopivat potilaat välittömään eli jo syöpäleikkauksen yhteydessä tehtävään rinnan korjausleikkaukseen. Lisäksi tarvitaan osaamista, jolla taataan iäkkäiden ja monisairaiden potilaiden tarkoituksenmukainen hoito. Rintaradiologien tulee hallita hankalastikin erottuvan kasvaimen paikantaminen ja merkitseminen.Mitä nopeammin syövän hoito aloitetaan, sen parempia hoitotuloksia saadaan. On tärkeää, että hoitoketjut ovat sujuvia ja että kirurgiset ja onkologiset hoidot suunnitellaan ja toteutetaan hyvin.Hallittavan tietomäärän kasvu edellyttää jatkuvasti kehittyvää työnjakoa ja syöpätyyppikohtaisia, valtakunnallisia hoito-ohjeita, joihin kaikki toimijat sitoutuvat. Hoito kehittyy nopeasti, joten tarvitaan ajantasaista kliinisen tutkimuksen antamaa uusinta tietoa, jonka mukaisesti myös hoitosuosituksia päivitetään samaan tahtiin.hoitosuositukset eivät voi kattaa kaikkia potilaita erityispiirteineen. Vaativista syöpähoidoista tulee jatkossakin päättää potilaskohtaisesti sairaaloiden monialaisissa yhteistyöryhmissä. Syöpäleikkausten ja -hoitojen keskittäminen luo paremman perustan koulutukselle sekä syöpähoitojen kehittämiselle ja tutkimukselle.Lääketieteelliset syyt eivät puolla rintasyöpäleikkausten hajauttamista, eikä se todennäköisesti parantaisi edes keskussairaaloiden päivystysvalmiutta. Jotta rintasyövän hoidon kansainväliset laatukriteerit toteutuisivat kaikkialla Suomessa, Kansallisen syöpäkeskuksen tulisi koordinoida rintasyövän kirurgista hoitoa, koulutusta ja tutkimusta.