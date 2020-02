Mielipide

Tarvitaan useita samanaikaisia toimia, jotta terveydenhuollon ammattilaiset pysyvät työssään

Sosiaali- ja terveydenhuollossa

työvoiman tarve kasvaa merkittävästi lähivuosina. Ilman toimenpiteitä tarjonta ei enää kata kysyntää.Tarjontaa voimme lisätä parantamalla työsuhteen ehtoja. Tämä tuskin yksinään riittää, mutta se on viisasta ja ehkä jopa välttämätöntä, jotta voimme olennaisesti pienentää kriisiytymisriskiä.Kriisin seuraukset ovat vakavia ja laajamittaisia koko palvelujärjestelmälle.Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan sosiaali- ja terveyspalvelualalle avautuu 283 000 työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Pelkästään vanhuspalveluihin on arvioitu tarvittavan 30 000 työntekijää lisää tämän vuosikymmenen aikana. Lisäksi vanhuspalveluissa on korvattava eläkkeelle siirtyvät 15 000 hoitajaa.Henkilöstömitoituksen nosto ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidon palveluntarpeen kasvu selittävät henkilöstön määrän lisäystä. Hallituksen suunnittelema seitsemän päivän hoitotakuu lisää koulutetun hoitohenkilöstön tarvetta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Saattohoidon kehittäminen vaatii ammattihenkilöresursseja.Hoidontarve kasvaa ikääntymisen takia. Samaan aikaan merkittävä osa nykyisestä koulutetusta hoitohenkilöstöstä eläköityy.Eläkevakuuttaja Kevan mukaan kuntasektorin lähihoitajista eläköityy vuosina 2019–2038 yhteensä 56 prosenttia ja sairaanhoitajista 51 prosenttia. Nuoret ikäluokat pienenevät, mikä vähentää alan koulutuksen potentiaalista hakijamäärää. Sosiaali- ja terveysalan tutkintojen hakijamäärissä on hienoista laskua.Sote-alan koulutettujen työperäinen maahanmuutto Suomeen on ollut melko vaatimatonta. On todennäköistä, ettei maahanmuutto tulevaisuudessakaan merkittävässä määrin helpota työvoimatilannetta. Sote-alan koulutettuja on siirtynyt työskentelemään muille toimialoille, ja osa koulutetusta hoitohenkilöstöstä on kouluttautunut toiseen ammattiin. Sote-alan työvoimasta on jo nyt alueellisesti pulaa.Myös muissa maissa on pulaa ammattitaitoisesta sote-alan työvoimasta. Suomi ei nykyisellä palkkatasolla pysty kilpailemaan muiden Pohjoismaiden kanssa koulutetusta ja kansainvälisesti liikkuvasta terveydenhuollon työvoimasta.Kehittämällä työoloja, palkkaa ja työsuhteen ehtoja voimme vaikuttaa alalta pois virtaavan henkilöstön määrään.Tutkimusten mukaan tarvitaan useita samanaikaisia toimia, jotta ammattihenkilöt pysyvät työelämässä eläkeikään saakka. Tuleva työeläkkeen määrä, henkilökohtainen taloudellinen tilanne sekä työn psyykkinen ja fyysinen kuormittavuus vaikuttavat ammattihenkilöiden päätökseen siitä, milloin he jäävät eläkkeelle.