Jos talvi ei tule, siitä hyötyvät rotat, punkit ja monet tuholaiset

, talvi ei vieläkään tullut Etelä-Suomeen. Muutaman päivän jatkuneet lupaavat pikkupakkaset lerpahtivat vesisateeseen.Pitkän aikavälin sääkartoissa näkyy peräperää Suomen suuntaan vyöryviä matalapaineita. Ihan järkevä kysymys alkaa olla: tuleeko talvi ollenkaan? Siitä seuraa tietysti seuraava kysymys: mitä tarkoittaa luonnon kannalta, jos talvea ei tule?Joitain seurauksia on ollut helppo nähdä omin silminkin. Pajunkissat pörhistelivät helmikuisissa rantapusikoissa. Punarinnat pomppivat ruokinnoilla. Parvekelasilla pörisee sekopäisiä kärpäsiä.Ennen kevätsesonkia ehtii vielä sään puolesta tapahtua vaikka mitä, mutta hyvinkin voi käydä niin, että monet vuodenkiertoa rytmittävät luonnonilmiöt eivät osu kohdilleen. Kuihtuvatko valkovuokot ennen äitienpäivää? Uljaat isokoskelot eivät tungeksi ensimmäisiin sulapaikkoihin, jos meri ei jäädy ollenkaan. Mustarastaan laulua ei voi enää pitää kevään merkkinä, sillä sitä lurittelua kuuli jouluaattonakin.talvettomuuden vaikutuksista halutaan syvällisempää tietoa, pitää tietysti kysyä tutkijalta.Teimme ekologi ja evoluutiobiologi Tuomas Aivelon kanssa listaa siitä, mitä luultavasti on odotettavissa.Monet Suomessa elävät kasvit ja eläimet voivat pulskasti. Ravintoa on runsaasti eikä kylmä kurita. Keväällä monet pikkulinnut – kuten tiaiset – panevat pystyyn komeat perheet. Siitä puolestaan hyötyvät monet petolinnut, joilla ruokaa riittää yllin kyllin.Pikkulintujen perheonnesta seuraa tietysti kilpailua ravinnosta ja pesimäpaikoista. Ja kun muuttolinnut saapuvat Pohjan perukoille oman aikataulunsa mukaan, parhaat paikat ovat jo menneet.Mutta hyvinvointi ulottuu myös sellaisiin lajeihin, joista ihmiset eivät pidä. Jo nyt voi kohtalaisen turvallisesti veikata, että tulossa on hyvä vuosi muun muassa rotille, punkeille ja monille tuhohyönteisille, kuten koloradonkuoriaiselle ja kirjanpainajakuoriaiselle.Toisaalta saimaannorpilla on kiperät paikat, sillä ne tarvitsevat ehdottomasti lunta pesimiseen.esimerkiksi metsänomistajien on syytä olla varpaillaan. Puiden vuosikasvut ovat tänä vuonna hyvät, mutta jos kovin huono säkä käy, tuholaiset tuhoavat koko metsän.Ekosysteemien muutosten ennustaminen on vaikeaa, koska luonnon järjestelmät ovat monimutkaisia ja monet asiat liittyvät toisiinsa.Mutta yksi asia on selvä: tällaiset talvet miellyttävät tutkijoita, tavallaan. Kun on kiva lämmin talvi, tutkijat saavat kerättyä mielenkiintoista aineistoa siitä, millainen tulevaisuus meitä ilmastonmuutoksen myötä odottaa.