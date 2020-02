Mielipide

Suomessa tehdään maailmanluokan lääketieteellistä tutkimusta, mutta kaupalliset innovaatiot tyssäävät pääomien

valmistelee rahastoa, jossa ilmastotoimiin käytettäisiin Valtion kehitysyhtiön Vaken rahoja. Vaken yli 2,3 miljardin euron rahoista ainakin osa kannattaisi käyttää myös Suomen teollisuuden toimialarakenteen uudistumiseen erityisesti lisäämällä panostuksia kasvualoille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienet. Ilmastovaikutus näin toteutettuna voisi olla merkittävä ja pysyvä.on terveysteknologiassa maailman parhaiten pidettyjä ”salaisuuksia”. Edistynyt terveydenhoitomme ja siihen liittyvät tuotteet ja palvelut jaksavat hämmästyttää ulkomailla. Terveysteknologian liikevaihto on vuodesta 2008 alkaen kasvanut keskimärin yhdeksän prosenttia ja kauppataseen ylijäämä 11 prosenttia vuodessa. Alan vienti vuonna 2018 ylitti 2,3 miljardia euroa. Viennistä valtaosan muodostaa muutama suuryritys.Alan etujärjestö Terveysteknologia ry uskoo, että vienti voisi jopa kymmenkertaistua, jos pk-yritysten vienti pääsee kunnolla vauhtiin.lisäämiseen tarvitaan pääomia ja pääomasijoittajia, joita Suomesta puuttuu. Pääomaköyhyys näkyy myös vähäisessä uusien yritysten määrässä. Suomessa tehdään kiistatta maailmanluokan lääketieteellistä tutkimusta, mutta kaupalliset innovaatiot tyssäävät pääomien vähyyteen ja siihen, että keksintöjä ei voida kehittää riittävän pitkälle korkeakouluympäristössä. Turkuun kaavailtu lääkekehityskeskus olisi erinomainen keino helpottaa jälkimmäistä.Euroopassa ja Yhdysvalloissa on hiljattain syntynyt joukko pääomarahastoja, jotka fokusoivat lääkekehitykseen. Suomi on kuitenkin maantieteellisesti kaukana näistä keskittymistä, ja siksi sijoittajat edellyttävät, että Suomesta löytyisi sekä aivan alkuvaiheen että kasvuvaiheen yksityisellä agendalla toimivia sijoittajia, jotka valvoisivat myös ulkomaisten sijoittajien etuja.Lääkekehitys ja terveysteknologia ovat aloja, jotka ottavat nopeasti käyttöön uusia teknologioita. Ict, tekoäly ja koneoppiminen vauhdittavat kehitystyötä, mutta ihmisen biologiaa ne eivät muuta: yksikään bitti ei paranna sairautta – siihen tarvitaan edelleenkin se ihmiskehossa aktiivinen molekyyli.Suomessa valmistettu lääke tai terveysteknologian tuote on globaalisti ajateltuna ekoteko, koska meillä alan teollisuus toimii vastuullisesti ja sitoutuneesti. Raaka-aineiden ja kemikaalien käsittely on hyvin säänneltyä ja valvottua.terveysteknologian ja lääkekehityksen direktiivit ovat kiristymässä. Kasvavien markkinoiden, ekologisen ajattelun lisääntyminen ja sääntelyn tiukentuminen ovat tuomassa kilpailuetua eurooppalaisille valmistajille.Moni uskoo siksi tuotantoa siirtyvän Kaukoidästä Eurooppaan. Toivottavasti Suomi ymmärtää panostaa tähän kasvuun.