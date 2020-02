Mielipide

Lapsettomuushoidoista johtuvat poissaolot tulisi säätää palkallisiksi vapaiksi

Alhainen

syntyvyys puhuttaa Suomessa, ja yhteiskunnallisessa keskustelussa etsitään ratkaisukeinoja. Koen suurta ristiriitaa siinä, miten suomalaisen yhteiskunnan turvaverkkoja kuvataan raskauden kannalta ihanteellisiksi, kun minulle lapsettomuushoitoja parhaillaan läpikäyvänä naisena tämä ei näy.Lapsettomuushoidot ovat niin henkisesti, fyysisesti kuin taloudellisestikin erittäin vaativia. Lisäksi olen kokenut todella vaikeina hoitoihin liittyvät poissaolot töistä. Lapsettomuushoitoja tarjoavia yksiköitä on vain harvoilla paikkakunnilla, joten jo matkoihin saa varata aikaa. Joudun usein sopimaan poissaoloja töistä viime tingassa, koska hoidoissa on niin monta muuttuvaa tekijää.Olen jo kerran joutunut vaihtamaan työpaikkaa, koska aiemmassa työssäni hoidoissa käyminen ei olisi ollut käytännössä mahdollista työjärjestelyjen toteutuksen ja esimiehen asenteen vuoksi. Määräaikaisessa työssä on jatkuvat paineet siitä, tuleeko saamaan työsuhteelle jatkoa myöhemmin. Tällaisessa tilanteessa lapsettomuushoidoista kertominen esimiehelle ei ylipäänsä tunnu mukavalta ajatukselta – eihän työhaastattelussakaan saa kysellä perhesuunnitelmista, eivätkä työkaverinikaan ilmoita esimiehelle erikseen siitä, että ovat alkaneet harrastaa seksiä ilman ehkäisyä.Erityisen ikävää on kuitenkin se, että oikeudellisesti lapsettomuushoidot rinnastetaan kauneusleikkauksiin, jolloin niistä tuleva sairausloma on palkatonta. Tuntuu kurjalta, että pienen flunssan takia voisin olla palkallisella sairauslomalla ongelmitta, mutta ollessani lapsettomuushoitojen takia paljon huonommassa kunnossa sairausloma on lähtökohtaisesti palkatonta. Palkattoman sairausloman vaihtoehtona voisin käyttää hoitoihin vuosilomapäiviäni, mutta olen hoidoista niin kuormittunut, että juuri tässä tilanteessa haluaisin käyttää lomapäivät toipumisen sijaan virkistymiseen.Lapsettomuushoidot kohdistuvat naisen kehoon, vaikka lapsettomuuden syy olisikin miehessä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki lapsettomuushoidoista tulevat taloudelliset tappiot näkyvät miinuksena naisen palkkalaskelmassa.Lapsettomuudesta kärsii suuri joukko ihmisiä, joihin panostamalla voitaisiin vaikuttaa syntyvyyden nousuun. Tärkeä ensiaskel olisi säätää kaikki lapsettomuushoidoista aiheutuvat poissaolot palkallisiksi. Tämä madaltaisi kynnystä lähteä hoitoihin, kun muutenkin kalliista hoidoista ei aiheutuisi lisää taloudellista vahinkoa yksittäiselle ihmiselle.Palkallinen sairausloma antaisi myös signaalin siitä, että lapsettomuushoidot ovat hyväksyttävä asia ja kelpo syy olla tilapäisesti pois töistä. Lisäksi kysymys on tasa-arvon kannalta merkittävä. Onko todella hyväksyttävää, että jopa silloin, kun lapsettomuuden syy on miehessä, palkattomien sairauslomien aiheuttamat taloudelliset vahingot sälytetään yksinomaan naisten maksettaviksi?