Syntyvä lapsesi voi tehdä tästä maailmasta paremman paikan

ihmetellyt keskustelua nykyisen maailmantilanteen ja lapsenteon yhteydestä. Ajatellaan, että näin pahaan maailmaan ei voi tehdä lapsia, ja että lasten tekeminen on itsekästä. Syntyvä lapsi olisi kuin tuomittu kurjuuteen ja surkeuteen vailla mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin.Itse näen tilanteen päinvastoin: lapsi on uusi mahdollisuus tehdä tästä maailmasta parempi. Yhdysvaltojen entinen presidentti Barack Obama on kiteyttänyt asian näin: ”Nothing beats watching your children become smarter and cooler than you are.”Jos opetat lapsellesi kaiken sen hyvän, jonka olet itse oppinut – arvosi ja eteenpäin katsovan toiveikkuuden – tulet ehkä kasvattaneeksi samalla insinöörin, joka ratkoo hiilenpolton aiheuttamat ongelmat. Tai ehkä kasvatat biologin, joka jalostaa uuden ravinteikkaan lajikkeen, jolla tulevaisuuden uudessa ilmastossa saadaan kaikille riittävästi ravitsevaa ruokaa. Tai ehkä kasvatat luokanopettajan, joka omalla esimerkillään saa hankalistakin taustoista tulevan lapsen uskomaan itseensä.Eikö olisi hienoa, jos saisit kasvattaa tähän maailmaan yhden tolkun ihmisen lisää? Tuo ihminen saisi vielä kasvaa hyvissä olosuhteissa täällä Suomessa. Eikö olisi jopa väärin jättää näin hyvät edellytykset käyttämättä?Ja vielä muutama sana niille, jotka syyllistävät lapsia synnyttäviä. Mikä oikeus teillä on käyttää ehtyviä luonnonvaroja ja edistää tuomiopäivän tuloa, kuten itse paasaatte? Mikä oikeus teillä on tehdä niin, jos toisilla ei ole edes oikeutta syntyä tänne? Vain siksikö, että satuitte syntymään aikaisemmin?Eikö ennemmin pitäisi antaa mahdollisuus niille, jotka voivat rakentaa tulevaisuutta sen sijaan, että nyt kaikki energia menee teihin?