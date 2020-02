Mielipide

Suomi on kova vanhuksia kohtaan

pelaavat meidän rahoillamme, mutta meitä kohdellaan kuin kerjäläisiä noutaessamme omia rahojamme. Kaikki pankit eivät edes anna niitä meille. Suomi on kova yhteiskunta vanhuksiaan kohtaan. Emme älynneet kuolla, kun saimme työmme tehtyä. Päättäjille paras vanhus on kuollut vanhus. Hän ei kuluta yhteiskunnan varoja.Suomessa olemme täysin pankkien ja sähköyhtiöiden armoilla. Pitäisi saada laki turvaksemme, mutta päättäjät tuntuvat olevan täysin avuttomia toimimaan. Ehkä heitä koko asia ei edes kiinnosta. Kiitollisuutta tältä maailmalta on turha odottaa. Sen olen saanut huomata lähiympäristössäni.