Otin kuulokkeet pois korvilta, ja kuulin taas omat ajatukseni

musiikki­videon Emman voitti lauantaina Pariisin kevään Onks se rakkautta. Hienosti toteutettu video tapahtuu nuoren naisen kännykän näytöllä. Instagramin ja muun hälinän alle jäävät yhteyden­otto­yritykset äidiltä, veljeltä ja Tom-nimiseltä mieheltä. Nainen saa some­julkisuutta suojautuessaan kypärällä auringon­valolta. Lopussa nainen poistaa Instagramin ja päätyy kypärineen Tomin viereen.Saman teeman äärellä on myös viikonlopun toinen musiikkitapaus. Suomen kansainvälisesti menestynein yhtye Nightwish julkaisi Noise-singlensä. Vi­deolla mustahuppuiset lahkolaiset tuijottavat hehkuvia ruutuja eivätkä näe edessään roikkuvaa Mona Lisaa.Molemmat videot panevat pohtimaan kysymystä, josta on kirjoitettu paljon: miten älypuhelimet muuttavat suhdettamme toisiimme ja ulkomaailmaan?on kysytty, miten äly­puhelimet muuttavat suhdettamme itseemme ja sisäiseen maailmaamme.Havahduin asiaan syksyllä. Olin ottanut tavakseni kuunnella podcasteja kaikki työmatkat ja kotitöitä tehdessä. Muulloin yksin ollessani luin somea tai uutisia. Salilla kuuntelin musiikkia. Koti­kaupunkini Tukholman kuntosaleilla monilla on kuulokkeet korvilla silloinkin, kun he treenaavat kaverin kanssa.Kerroin tästä tädilleni, ja hän oli ihmeissään. ”Minä tulisin hulluksi. En kuulisi, mitä minun sisimpäni yrittää minulle sanoa.”Sisäinen puhe on psykologiassa käytetty termi. Toisilla sitä on enemmän, toisilla vähemmän. Siinä voi olla kyse oman toiminnan ohjaamisesta tai omien rat­kaisujen eri puolien punnitsemisesta. ­Äänettömät äänet käyvät pään sisällä keskusteluja, ja se on oikein terveellistä – ainakin silloin, kun sisäinen puhe ei ole koko ajan negatiivista ja itseä vähättelevää. Sisäinen puhe auttaa itsetuntemuksessa ja tulevaisuuden suunnittelussa. Se parantaa tutkitusti urheilijoiden suorituksia.ottaa kuulokkeet päästäni kävellessäni töihin. Se oli elämys. Kuulin taas omat ajatukseni. Tuli rauhallisempi olo. Sain enemmän ideoita, hahmotin paremmin alkavaa päivää ja viikkoa. Olin tilanteen päällä. Mieleen alkoi tulla ihmisiä, joihin haluan pitää enemmän yhteyttä ja unelmia, joita haluan toteuttaa. Suosittelen kokeilemaan sopivissa määrin.Yksi varoitus pitää tosin antaa: oman mielen kanavalta tulee joskus myös ohjelmaa, jonka haluaisi vaientaa. Tätini mukaan siihenkin on hyvä tutustua.