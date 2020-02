Mielipide

Suomi tarvitsee aktiivista kyberpuolustusta

Kyberympäristössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kybertilan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteiskunnalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesällä 2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsissa

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/ https://www.hs.fi/vieraskyna/

tapahtuvasta vaikuttamisesta on tullut 2000-luvulla voimapolitiikan väline. Jotkin valtiot tiedustelevat ja valmistelevat vaikuttamista kyberympäristössä päivittäin.Sodan ja rauhan välistä rajaa hämärretään tahallisesti toimimalla kyberympäristössä siten, että toimintaa ei voida luokitella selvästi ­vihamieliseksi. Hyökkääjän tunnistaminen tehdään vaikeaksi.Ei-valtiolliset toimijat käyttävät samanlaisia taktiikoita, tekniikoita ja menetelmiä kuin valtiolliset toimijat – ja päinvastoin.uhkiin ja voimankäyttöön liittyvä kansainvälinen sopimus- ja tapaoikeus on vasta muotoutumassa. Viranomaisten toimivaltuudet eivät täysin riitä turvaamaan kansan elinmahdollisuuksia, perusoikeuksia ja valtiojohtoa ky­ber­ympäristössä. Suomen lainsäädäntö ei määritä selvästi kyber­puolustuksen vastuita ja toimival­tuuksia.Osana läntistä arvoyhteisöä ja ­Euroopan unionia Suomi on kyber­uhkan kohteena. Suojelupoliisin mukaan Suomeen kohdistuu jatkuvasti kyberoperaatioita, joiden tavoitteena on valtiollinen vakoilu tai vaikuttaminen. Maamme vakautta vakavasti horjuttamaan pyrkivät kyber­operaatiot ovat mahdollisia.Kansallisen riskiarvion mukaan tietojärjestelmiimme kohdistuvien kyberhyökkäysten todennäköisyys on kasvussa. Onnistuessaan kyberhyökkäykset vaarantaisivat vakavasti muun muassa huoltovarmuuden, sisäisen turvallisuuden ja väestön toimintakyvyn.tulee olla ympärivuorokautinen valmius kyberympäristön suojaamiseen. Tarvitaan teknistä ja operatiivista kykyä havaita kyberuhkia, tunnistaa ne ja vastata niihin. Lainsäädännön pitää mahdollistaa oikea-aikaiset ja riittävät toimenpiteet. Myös vastuun jakautumisesta viranomaisten välillä pitää olla selvät säädökset.Suomen nykyiset lait eivät anna riittäviä mahdollisuuksia toimia, kun maahamme hyökätään tavalla, joka ei täytä lainsäädännön määritelmää vihamielisestä toiminnasta.Valmiuslaki antaa viranomaisille lisävaltuuksia poikkeusoloissa, mutta se ei anna mahdollisuutta rea­goida aseellista hyökkäystä lievempiin, jatkuvaa torjuntaa vaativiin kyber­uhkiin. Lain tulisi mahdollistaa aktiivinen kyberpuolustus, kybervastaiskut mukaan lukien, heti hyökkäyksen tai sen valmistelun ­havaitsemisen ja hyökkääjän tunnistamisen jälkeen.Valmiuslain päivittäminen muuttuneen uhkakuvan mukaiseksi vaatii valmiuslain muuttamista perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Lainsäädäntö ei kuitenkaan saa muodostua esteeksi yhteiskuntamme kyberturvallisuuden ylläpitämiselle ja kehittämiselle.voimaan tullut tiedustelulainsäädäntö luo valmiuksia kyberuhkien tunnistamiseen ja kybervaikuttamisen valmisteluun, mutta se ei anna riittävästi mahdollisuuksia kyberympäristömme valvontaan ja vastatoimiin kyberympäristössä.Aluevalvontalaki antaa viranomaisille oikeuden käyttää voimaa myös tunnistamattomia valtiollisia toimijoita vastaan. Lain mukaan Puolustusvoimien ja Rajavartio­laitoksen tehtävänä on ryhtyä viivytyksettä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin valtakunnan turvallisuutta välittömästi ja vakavasti vaarantavan vihamielisen toiminnan torjumiseksi. Aluevalvontalakia tulisi päivittää niin, että se mahdollistaa myös kyberympäristön valvonnan ja välittömät toimenpiteet.Suomen laissa pitäisi varautua kyberuhkiin yhtä selvästi kuin ilmatilaloukkauksiin ja määritellä selvästi, millä viranomaisella on toimivaltuudet ja vastuu, jos kyberhyökkäys vaatii välitöntä torjuntaa ja vasta­toimia.on esitetty suunnitelma kansallisen kyberpuolustuskeskuksen perustamisesta. Suunnitelman mukaan keskuksen palveluksessa työskentelisi vuonna 2025 noin 250 ihmistä.Suomessa valmistellaan kyber­turvallisuuden kehittämisohjelmaa lokakuussa 2019 hyväksytyn kyberturvallisuusstrategian pohjalta. Tässä yhteydessä olisi syytä tutkia myös aktiivisen kybersuojauksen toteuttamista vaikkapa Ruotsin mallin mukaisesti.