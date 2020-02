Mielipide

Työehdoista sopiminen ottaa turhan lujille

Hämeen Sanomat

Iltalehti

Kauppalehti

Turun Sanomat

tervehtii paperi­teollisuuden lakon päättymistä erittäin suurena helpotuksena koko Suomen kansan­taloudelle ja teollisuuden kilpailu­kyvylle.”Jälleen yksi, soviteltavissa ollut mutta aivan liian pitkälle venynyt työriita tuli tuhottoman kalliiksi. On saatava stoppi myös muille lakoille.””Paperin kiistassa oli lopulta ennakoitavissa, että osapuolten välillä päädyttiin ’normaalikaavan’ mukaisiin palkankorotuksiin ja – kiky-tunneista luopumiseen. Silti tarvittiin yli 50, eli viimeinen mukaan luettuna 54 kokoontumista ennen sovun löytämistä, mikä on aivan liian paljon.”kirjoittaa, että meneillään oleva liittokierros on ollut yllättävän hankala vientiteollisuuden osalta.”Osapuolten välinen nokittelu on ­lisääntynyt, ja oman osansa siitä on saanut myös valtakunnansovittelija.””Vientialojen liittokierrosta on selväs­tikin häirinnyt molempien osapuolien omiaan kohtaan harjoittama koordinaatio. Varsinkin kiky-tunteja koskevien ratkaisujen osalta vahdittiin, ettei kukaan pääse tekemään irtiottoja. Isossa kuvassa tällainen vahtiminen on turhauttavaa.””Suomalainen työmarkkinamekanismi elää osin edelleen vanhojen, teollisen yhteiskunnan rakenteiden vankina.””Työpaikkakohtaisen sopimisen laajentaminen ja syventäminen onkin aikaamme vastaava kehityssuunta.”toteaa, että vientialoilla on kiky-tuntien korvaamiseksi kehitelty muita malleja, joilla työaikaa voidaan tarvittaessa pidentää.”Siirtyminen kilpailukykysopimuksen kaltaisista keskitetyistä ratkaisuista kohti liittokohtaisia sopimuksia on ollut kivu­liasta mutta välttämätöntä. Mitä enemmän so­pimuksissa huomioidaan ala- ja yrityskohtaisia erityispiirteitä, sitä enemmän ne tukevat kilpailukykyä. Samalla vahvistuu sopimisen kulttuuri, joka on välttämätöntä paikalliseen sopimiseen siirryttäessä.””Julkisen sektorin neuvottelut ovat vas­ta alkuvaiheessa, mutta niistä odotetaan vaikeita. – – Kiky-tunneista ei enää kannata riidellä, mutta työaikaa voi yrittää lisätä vientialojen tavoin muilla keinoin.”arvioi, että vientiteol­lisuuden näkökulmasta työehtokierros alkaa olla paremmalla puolella.”On todennäköistä, että suurimmassa osassa avoimena olevista sopimuksista vientialojen malli pätee: 3,3 prosentin palkankorotustaso kahdeksi vuodeksi, palkattomat kiky-tunnit pois ja korvaavia työaikajärjestelyjä tilalle.””Kuntien ja valtion työntekijöiden neuvottelut saattavat olla poikkeus. Hoitajaliittojen vaatimus monivuotisesta palkkaohjelmasta, joka toisi 1,8 prosenttiyksikköä vientialoille maksettua suuremmat korotukset, ottaa lujille.””Velkaisista kunnista ei ole korotusten maksajiksi. Jos valtion kirstulle päädytään, ottajia on enemmänkin – opetusala yhtenä esimerkkinä.”